「Repezen Foxx」のDJ社長(31)が6日に公式YouTubeチャンネルを更新。5月25日に発表した新曲で騒ぎとなった「俺はもうすぐ10億返せそうだぜ!」という歌詞の真偽について言及した。

「Waiting for you in Bali island」というタイトルで新曲をアップしたDJ社長だったが、「俺はもうすぐ10億返せそうだぜ!」と歌いあげ、ファンを驚かせた。

この件についてDJ社長は「3年前に“世界行くんや!”って思ったときに全然金がなくて、借金して。本人としては“やっと10億借りれるようなデカい男になった”と思ったわけよ」といい「日本人って借金のイメージがすごく悪いと思うんやけど、すげぇありがたいシステムなんよね。ローンも言うたら借金なわけやけど、きょうから家が手に入るわけやから」と持論を展開。

「どうにかこれを返したいと思ってたんやけど、一応3.4億円は稼げました。ふぉいも1.5億円稼いでくれました。なので4.9億円は稼げました。あと何億円あるんだろうね?でも、この調子なら今年中に返せると思う。返してやりたい、いや返してみせる!なので、応援よろしくお願いします」と頭を下げていた。