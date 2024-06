H5N2型鳥インフルのヒト感染、メキシコで初確認 WHO

H5N2型鳥インフルのヒト感染、 メキシコ で初確認 WHO 【AFP=時事】世界保健機関( WHO )は5日、H5N2型鳥 インフルエンザ ウイルスのヒトへの感染例が メキシコ で初めて確認されたと発表した。 WHO によると、感染が確認されたのは59歳の メキシコ 在住の男性で、発熱や呼吸困難、下痢、吐き気といった症状を示した。市内の病院に搬送された日に死亡した。男性については、家禽(かきん)類を含む動物との接触は確認されていないという。 メキシコ 保健当局は男性の死を受け検査を実施し、5月23日に WHO に報告した。 WHO は「世界で初めて研究施設で鳥 インフルエンザ A(H5N2)ウイルスのヒト感染が確認された」としている。 メキシコ では家禽のH5N2ウイルス感染は報告されているが、 WHO は、死亡した男性の感染源は不明と説明。ヒトが同型ウイルスに感染するリスクは「低い」と指摘した。 翻訳 編集】AFPBB News■関連記事