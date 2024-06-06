【英国】
建設業PMI（購買担当者景気指数）（5月）17:30
予想　52.6 　前回　53.0

【南アフリカ】
経常収支（2024年 第1四半期）18:00
予想　N/A　前回　-1660.0億ランド

【ユーロ圏】
ユーロ圏小売売上高（4月）18:00
予想　-0.2%　前回　0.8%（前月比)
予想　0.2%　前回　0.7%（前年比)

ECB政策金利（6月）21:15
予想　4.25%　前回　4.5%（ECB政策金利)
予想　3.75%　前回　4.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想　4.5%　前回　4.75%（ECB限界貸出ファシリティ)

【米国】
チャレンジャー人員削減数（5月）20:30　
予想　N/A　前回　-3.3%（前年比)

貿易収支（4月）21:30
予想　-750.0億ドル　前回　-694.0億ドル

非農業部門労働生産性指数（確報値）（2024年 第1四半期）21:30
予想　0.3%　前回　0.3%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想　4.7%　前回　4.7%（単位労働費用・前期比)

新規失業保険申請件数（05/26 - 06/01）21:30
予想　22.0万件　前回　21.9万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（05/19 - 05/25）
予想　178.9万件　前回　179.1万件（継続受給者数)

【カナダ】
国際商品貿易（4月）21:30
予想　-10.5億カナダドル　前回　-22.8億カナダドル

Ivey購買部協会指数（5月）23:00
予想　N/A　前回　63.0

※予定は変更されることがあります。