これからの予定【経済指標】
【英国】
建設業PMI（購買担当者景気指数）（5月）17:30
予想 52.6 前回 53.0
【南アフリカ】
経常収支（2024年 第1四半期）18:00
予想 N/A 前回 -1660.0億ランド
【ユーロ圏】
ユーロ圏小売売上高（4月）18:00
予想 -0.2% 前回 0.8%（前月比)
予想 0.2% 前回 0.7%（前年比)
ECB政策金利（6月）21:15
予想 4.25% 前回 4.5%（ECB政策金利)
予想 3.75% 前回 4.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 4.5% 前回 4.75%（ECB限界貸出ファシリティ)
【米国】
チャレンジャー人員削減数（5月）20:30
予想 N/A 前回 -3.3%（前年比)
貿易収支（4月）21:30
予想 -750.0億ドル 前回 -694.0億ドル
非農業部門労働生産性指数（確報値）（2024年 第1四半期）21:30
予想 0.3% 前回 0.3%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 4.7% 前回 4.7%（単位労働費用・前期比)
新規失業保険申請件数（05/26 - 06/01）21:30
予想 22.0万件 前回 21.9万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（05/19 - 05/25）
予想 178.9万件 前回 179.1万件（継続受給者数)
【カナダ】
国際商品貿易（4月）21:30
予想 -10.5億カナダドル 前回 -22.8億カナダドル
Ivey購買部協会指数（5月）23:00
予想 N/A 前回 63.0
※予定は変更されることがあります。
建設業PMI（購買担当者景気指数）（5月）17:30
予想 52.6 前回 53.0
【南アフリカ】
経常収支（2024年 第1四半期）18:00
予想 N/A 前回 -1660.0億ランド
【ユーロ圏】
ユーロ圏小売売上高（4月）18:00
予想 -0.2% 前回 0.8%（前月比)
予想 0.2% 前回 0.7%（前年比)
ECB政策金利（6月）21:15
予想 4.25% 前回 4.5%（ECB政策金利)
予想 3.75% 前回 4.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 4.5% 前回 4.75%（ECB限界貸出ファシリティ)
【米国】
チャレンジャー人員削減数（5月）20:30
予想 N/A 前回 -3.3%（前年比)
貿易収支（4月）21:30
予想 -750.0億ドル 前回 -694.0億ドル
非農業部門労働生産性指数（確報値）（2024年 第1四半期）21:30
予想 0.3% 前回 0.3%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 4.7% 前回 4.7%（単位労働費用・前期比)
新規失業保険申請件数（05/26 - 06/01）21:30
予想 22.0万件 前回 21.9万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（05/19 - 05/25）
予想 178.9万件 前回 179.1万件（継続受給者数)
【カナダ】
国際商品貿易（4月）21:30
予想 -10.5億カナダドル 前回 -22.8億カナダドル
Ivey購買部協会指数（5月）23:00
予想 N/A 前回 63.0
※予定は変更されることがあります。