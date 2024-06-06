【英国】

建設業PMI（購買担当者景気指数）（5月）17:30

予想 52.6 前回 53.0



【南アフリカ】

経常収支（2024年 第1四半期）18:00

予想 N/A 前回 -1660.0億ランド



【ユーロ圏】

ユーロ圏小売売上高（4月）18:00

予想 -0.2% 前回 0.8%（前月比)

予想 0.2% 前回 0.7%（前年比)



ECB政策金利（6月）21:15

予想 4.25% 前回 4.5%（ECB政策金利)

予想 3.75% 前回 4.0%（ECB預金ファシリティ・レート)

予想 4.5% 前回 4.75%（ECB限界貸出ファシリティ)



【米国】

チャレンジャー人員削減数（5月）20:30

予想 N/A 前回 -3.3%（前年比)



貿易収支（4月）21:30

予想 -750.0億ドル 前回 -694.0億ドル



非農業部門労働生産性指数（確報値）（2024年 第1四半期）21:30

予想 0.3% 前回 0.3%（非農業部門労働生産性・前期比)

予想 4.7% 前回 4.7%（単位労働費用・前期比)



新規失業保険申請件数（05/26 - 06/01）21:30

予想 22.0万件 前回 21.9万件（新規失業保険申請件数)

新規失業保険申請件数（05/19 - 05/25）

予想 178.9万件 前回 179.1万件（継続受給者数)



【カナダ】

国際商品貿易（4月）21:30

予想 -10.5億カナダドル 前回 -22.8億カナダドル



Ivey購買部協会指数（5月）23:00

予想 N/A 前回 63.0



※予定は変更されることがあります。

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