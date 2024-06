TVアニメ『リコリス・リコイル』のテーマカフェがBOX cafe&space マツモトキヨシ 池袋Part2店に期間限定オープン!

「錦木千束」と「井ノ上たきな」がお出迎えしてくれる、“純喫茶”をコンセプトにしたテーマカフェです☆

BOX cafe&space マツモトキヨシ 池袋Part2店「リコリス・リコイル」カフェ

期間:2024年6月27日(木)〜8月4日(日)

場所:BOX cafe&space マツモトキヨシ 池袋Part2店

TVアニメ『リコリス・リコイル』のテーマカフェが期間限定でBOX cafe&space マツモトキヨシ 池袋Part2店にオープン!

カフェメニューは、キャラクターや作中に登場するメニューをイメージしたものや、レトロな純喫茶で食べたい懐かしいメニューなどが展開されます。

そのほか、描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズの販売や特典の配布なども実施。

アニメに登場する喫茶「リコリコ」とは一味違う「洋」をイメージしたレトロな世界観の中で、フォトジェニックなメニューを味わいながら、楽しく、美味しい時間を心ゆくまで堪能できるカフェです☆

事前予約者限定カフェ利用特典

予約金:660円(税込)

事前に予約して、カフェを利用された方に、「ポストカード2枚セット」を1つプレゼント。

それぞれ異なる画風のイラストがあしらわれたポストカードセットです。

※1申込につき、4席迄予約可

ドリンク注文特典

事前に予約をして、ドリンクを注文された方に、「オリジナルコースター」全4種から1枚をランダムでプレゼント。

「錦木千束」「井ノ上たきな」「中原ミズキ」「クルミ」の4デザインが展開されています☆

メニュー

カフェではパスタ、オムライスなどのフードメニューや、プリンアラモードなどのデザートメニュー、クリームソーダなどのドリンクメニューを展開。

見た目も楽しめる、フォトジェニックなラインナップになっています。

千束のスペシャルエレガントパスタ

価格:1,790円(税込)

食べられるカップに入ったクリームパスタ。

ハンバーグなどの具材を混ぜて、ボロネーゼパスタとして味わうことができます。

たきなのホットデミオムライス

価格:1,790円(税込)

作品に登場するホットチョコパフェがオムライスに!

茶色いマッシュポテトの中の具材と一緒に味わえる、デミグラスソースがかかったオムライスです。

天才たちのピザトースト

価格:1,790円(税込)

「ウォールナット」vs「ロボ太」をモチーフにしたフードメニュー。

2話冒頭で2人が対峙した仮想空間をイメージした、ピザトーストのプレートです。

千束・たきなのおもてなしスープ

価格:790円(税込)

「錦木千束」と「井ノ上たきな」のアートがあしらわれた冷製スープ。

ランダムのステッカー1枚付きです。

※ワンオーダー対象外です

旧電波塔かき氷

価格:1,590円(税込)

旧電波塔をイメージしたグラスデザート。

ゼリーやアイス、フルーツなどが入った食べ応えのあるかき氷です。

オトナのプリンアラモード

価格:1,590円(税込)

洋酒風味のカラメルソースをかけて食べるオトナのためのプリンアラモード。

りんごやベリーなどのフルーツがトッピングされています。

※アルコールは使用していません

千束 クリームソーダ

価格:990円(税込)

「錦木千束」をイメージしたストロベリークリームソーダ。

アイスとホイップの上には、チェリーがトッピングされています。

たきな アイスウィンナーコーヒー

価格:990円(税込)

「井ノ上たきな」をイメージしたアイスウィンナーコーヒー。

ブルーに色付けされたホイップをのせた、色鮮やかな一杯です。

クルミ ミックスオレ

価格:990円(税込)

「クルミ」をイメージしたミックスオレ。

ホイップとくるみがトッピングされたドリンクです。

ミズキ レモンスカッシュ

価格:990円(税込)

お酒が好きな「中原ミズキ」おすすめのドリンク。

甘さ控えめのレモンサワー風味のソーダです。

※アルコールは使用していません

SIDE DRINK

価格:各627円(税込)

コーヒー/紅茶(HOT・ICE):

コーラ/オレンジ/ジンジャーエール

コーヒーや紅茶などのサイドドリンクも販売。

サイドドリンクは、ワンオーダー、ドリンク特典対象外のメニューです。

オリジナルグッズ

「リコリス・リコイル」カフェのオリジナルグッズも登場!

アクリルスタンドや缶バッジ、トートバッグなどがラインナップされます。

アクリルキーホルダー(ランダム4種)

価格:770円(税込)

カフェ店員に扮した「錦木千束」「井ノ上たきな」「中原ミズキ」「クルミ」のアクリルキーホルダー。

どのキャラクターが出てくるかは開けてからのお楽しみです☆

缶バッジ(ランダム7種)

価格:605円(税込)

集めてかわいい缶バッジは、全7種がラインナップ。

「錦木千束」「井ノ上たきな」「中原ミズキ」「クルミ」のほか、「錦木千束」と「井ノ上たきな」のツーショット柄も展開されます。

ミニアクリルスタンド(ランダム4種)

価格:990円(税込)

「錦木千束」「井ノ上たきな」「中原ミズキ」「クルミ」のミニアクリルスタンド。

台座には、それぞれの名前がプリントされています。

アクリルスタンド(千束/たきな)

価格:1,650円(税込)

「錦木千束」と「井ノ上たきな」のアクリルスタンド。

「リコリス・リコイル」カフェのメインビジュアルにも使われているデザインです。

2人とも、喫茶店のトレーを持っています☆

トートバック

価格:2,750円(税込)

「錦木千束」「井ノ上たきな」「中原ミズキ」「クルミ」が集合したトートバッグ。

モノクロのシンプルなデザインです。

Tシャツ

価格:3,960円(税込)

「錦木千束」と「井ノ上たきな」をプリントしたTシャツ。

黒の生地にモノトーンのアートが映えるファッションアイテムです。

アクリルカラビナ

価格:1,100円(税込)

「錦木千束」と「井ノ上たきな」を描いたアクリルカラビナ。

背景の模様やフレームのデザインもおしゃれです。

キャラクターをイメージしたメニューや、レトロな純喫茶ならではの懐かしいメニューやオリジナルグッズがラインナップ。

BOX cafe&space マツモトキヨシ 池袋Part2店にて2024年6月27日より開催される「リコリス・リコイル」カフェの紹介でした☆

© Spider Lily/アニプレックス・ABCアニメーション・BS11

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post “純喫茶”をコンセプトにしたメニューやグッズ!「リコリス・リコイル」カフェ appeared first on Dtimes.