「Repezen Foxx」のDJ社長(31)が6日に公式YouTubeチャンネルを更新。5月25日に発表した新曲で騒ぎとなった「俺はこの前4回目の結婚したぜ」「俺は来月5人目の子供生まれるぜ」という歌詞の真偽について言及した。

「Waiting for you in Bali island」というタイトルで新曲をアップしたDJ社長だったが、「俺はこの前4回目の結婚したぜ」「俺は来月5人目の子供生まれるぜ」と歌いあげ、ファンをざわつかせた。

この件について、DJ社長は「みんな気になったと思うんやけど…実は結婚してました。隠しててごめんなさい」と事実だと認めた。「俺は世界中を見て回りたいタイプやけん、結婚はできないと思ってたわけよ。でも世の中には“旦那いらないけど、子供ほしい”みたいな人がいてさ。そういう人と子供作ればいいやんって思った」と説明した。

「でも、それは去年までの俺です。今は好きな人ができて、4回目の結婚はその人と結婚したいって。人のこと本気で好きになったことなかったんだなってことに気づけた」とし「本当に今の嫁は大好きです。なので、5回目の結婚は多分ないです。この後の子供も今の嫁としか作らないです。言っておきます」と宣言していた。