2024年6月6日(木)、「ファンタジースプリングス」の中に国内6番目のディズニーホテル「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」が開業!

開業セレモニーにはミッキーマウス、ミニーマウスも登場し、オープニングをお祝いしました。

「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」開業セレモニー

2024年6月6日(木)、東京ディズニーシー®の新テーマポート「ファンタジースプリングス」の中に、国内6番目となるディズニーホテル「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」が開業しました。

「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」は、「ファンタジースプリングス」のテーマである「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」を心ゆくまで感じながら、滞在を楽しめるホテル。

華やかなお祝いの雰囲気に包まれたセレモニーには、ミッキーマウス、ミニーマウスとともに、ホテルのキャストも登場し、オープニングに彩りを添えました。

魔法の泉を囲んでそびえるパーク一体型ディズニーホテル!東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル 徹底紹介 魔法の泉を囲んでそびえるパーク一体型ディズニーホテル!東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル 徹底紹介 続きを見る

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルについてはこちらで詳しく紹介しています☆

© Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキー&ミニーもお祝い!「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」開業セレモニー appeared first on Dtimes.