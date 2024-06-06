¡Ú¥¢¥Ê¥¶¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡Û¡Ö¥»¡¼¥Õ¡×¤Ë¤³¤â¤Ã¤¿µ¤¸¯¤¤
¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½¸¤Þ¤ë¡¢Îý½¬Á°¤ÎÅê¼ê¿Ø¡£Ãæ¿´¤Ë¤¤¤ëÁÒÌî¿®¼¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬²¿¤ä¤é¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤ä¥³¡¼¥Á¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¾Ð´é¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤â³Ú¤·¤²¤Ê°ìËç¤À¡£
¡¡»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï4·î30Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÐ³ÚÅ·¤Î»î¹çÁ°¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤¤¤¿¤Î¤ÏËôµÈ¹î¼ù¡£½¸¹ç¾ì½ê¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»þ´Ö¤ËÃÙ¤ì¤Þ¤¤¤ÈÁö¤Ã¤Æ¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¿Èà¤ËÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤¬¡Ö¤®¤ê¤®¤ê¥»¡¼¥Õ¡×¤òÅÁ¤¨¤¿¥·¡¼¥ó¤À¡£»î¹çÃæ¤Ë¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¾¯¤Ê¤¤¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê»Ñ¤Ë¡¢»×¤ï¤º¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶ÛÇ÷¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤Åê¼ê¿Ø¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤è¤¦¤È¡¢ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤ÏÉáÃÊ¤«¤éÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¸òÎ®¡£¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ç¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¯¤â¸ò¤¨¤Æ»¨ÃÌ¤ò³Ú¤·¤à¤Ê¤É¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Êµ¤¸¯¤¤¤Î¸ú²Ì¤ÏÈ´·²¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤âÅê¼ê¤¿¤Á¤ÎÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¡£¥³¡¼¥Á¤ÎÍ·¤Ó¿´¤¢¤ë°ìÌÌ¤È¡Ö¿Æ¿´¡×¤¬¸«¤¨¤¿¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê°ìËç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê·ê°æÍ§Íü¡Ë