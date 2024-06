Kaspersky Labはこのほど、「KVRT for Linux: malware scanner for Linux systems|Kaspersky official blog」において、無料のLinux専用ウイルス駆除ツール「Kaspersky Virus Removal Tool (KVRT) for Linux」のリリースを発表した。KVRT for Linux: malware scanner for Linux systems|Kaspersky official blog

○「Kaspersky Virus Removal Tool for Linux」の概要Kaspersky Virus Removal Tool for Linux(以降、KVRT for Linuxと呼称)はLinux専用のウイルス駆除ツール。既知のウイルスをシステムから検出し駆除する。システムのリアルタイム検出や監視機能はない。KVRT for Linuxのメイン画面 引用:Kaspersky Lab動作条件は次のとおり。CPU:x86_64アーキテクチャをサポートする1GHz以上のCPUメモリ:1GB以上補助記憶装置:1GB以上の空き容量その他:ネットワーク接続必須動作確認済みのディストリビューションは次のとおり。AlmaLinux OS 8以降AlterOS 7.5以降Astra Linux Common Edition 2.12以降CentOS 6.7以降Debian GNU/Linux 10.0以降EulerOS 2.0以降Linux Mint 19.2以降openSUSE Leap 15.0以降Oracle Linux 7.3以降Red Hat Enterprise Linux 6.7以降Rocky Linux 8.5以降SUSE Linux Enterprise Server 12.5以降Ubuntu 12.04以降Uncom OS Home / Business / Education / Enterprise 2.2以降ALT Linux Workstaton / Workstation K / Server / Education 8以降ROSA Linux Workstation / Server 12以降RED OS 7.3以降○入手方法と使い方KVRT for Linuxは次の公式サイトから入手することができる。WebサイトはデフォルトでKVRT for Windowsのダウンロードボタンのみを表示しており、KVRT for Linuxを隠している。そのような場合は、ページ下部の「SHOW OTHER PLATFORMS」ボタンをクリックすることでKVRT for Linuxのダウンロードボタンを表示できる。Free Virus Removal Tool | Free Virus Scanner and Cleaner | KasperskyKVRT for Linuxには自動のデータベース更新機能がない。そのため、毎回公式サイトから新しくツールをダウンロードして実行する必要がある。データベースの更新は1日数回程度実施される見込み。KVRT for LinuxはGUIおよびCUIの双方に対応しておりインストールする必要はない。管理者(root)権限で実行するとシステムメモリ、ブートセクター、その他の重要な領域を含め検査することができる。通常のユーザーアカウントでも実行できるが、この場合は機能が制限される。なお、このツールは手動で実行する必要があり、スケジュールされた実行はできない。使い方の詳細は専用のヘルプサイト「Running the application」から確認することができる。