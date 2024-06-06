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　JRAは6日、「第65回宝塚記念」（23日、京都芝2200メートル）のファン投票最終結果を発表した。

　ドバイ遠征明け（前走ドバイターフ5着）のダービー馬ドウデュース（牡5＝友道、父ハーツクライ）が昨年イクイノックスの21万6379票を超える歴代最多23万8367票を集め、堂々1位に支持された。昨年（不出走）は10万7853票で9位だった。

　21年朝日杯FS、22年日本ダービー、23年有馬記念に続く4度目のG1制覇なるか。84年のグレード制導入後、前年の有馬記念の覇者が勝てば96年マヤノトップガン、99年グラスワンダー、12年オルフェーヴル、13年ゴールドシップ、21年クロノジェネシス、23年イクイノックスに続き7頭目となる。

　ファン投票上位10頭は以下の通り。

　1位　ドウデュース　　　　23万8367票

　2位　リバティアイランド　19万5182票

　3位　ベラジオオペラ　　　14万1489票

　4位　ドゥレッツァ　　　　14万　122票

　5位　ジャスティンパレス　13万7979票

　6位　テーオーロイヤル　　13万6150票

　7位　ディープボンド　　　13万2146票

　8位　ジャスティンミラノ　11万　239票

　9位　ジャンタルマンタル　　9万5490票

　10位　ソールオリエンス　　　9万　633票