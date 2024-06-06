【宝塚記念ファン投票】ドウデュース、歴代最多23万8367票で堂々1位！！秋春グランプリ連覇目指す
JRAは6日、「第65回宝塚記念」（23日、京都芝2200メートル）のファン投票最終結果を発表した。
ドバイ遠征明け（前走ドバイターフ5着）のダービー馬ドウデュース（牡5＝友道、父ハーツクライ）が昨年イクイノックスの21万6379票を超える歴代最多23万8367票を集め、堂々1位に支持された。昨年（不出走）は10万7853票で9位だった。
21年朝日杯FS、22年日本ダービー、23年有馬記念に続く4度目のG1制覇なるか。84年のグレード制導入後、前年の有馬記念の覇者が勝てば96年マヤノトップガン、99年グラスワンダー、12年オルフェーヴル、13年ゴールドシップ、21年クロノジェネシス、23年イクイノックスに続き7頭目となる。
ファン投票上位10頭は以下の通り。
1位 ドウデュース 23万8367票
2位 リバティアイランド 19万5182票
3位 ベラジオオペラ 14万1489票
4位 ドゥレッツァ 14万 122票
5位 ジャスティンパレス 13万7979票
6位 テーオーロイヤル 13万6150票
7位 ディープボンド 13万2146票
8位 ジャスティンミラノ 11万 239票
9位 ジャンタルマンタル 9万5490票
10位 ソールオリエンス 9万 633票