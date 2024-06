スペシャリテの「ニシン」はとろける一貫。職人歴35年のベテランが握る寿司店が大阪から進出（東京・銀座）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は銀座6丁目にオープンした、落ち着いた空間で旬の食材を使ったコースを提供する寿司店。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

鮨 江藤(東京・銀座)

中トロ 写真:お店から

2024年4月、銀座駅から徒歩3分ほどの場所に、落ち着いた空間で旬の食材を使ったコースを提供する「鮨 江藤」がオープンしました。オーナーは東京の中心地・銀座で開業することが長年の夢であり、1階の路面店を探していたそう。希望の物件と出会い、ようやく準備が整った今年、満を持して出店することとなりました。

青森の蒸鮑 肝ソース 出典:yoshimurakeiさん

料理長を任されたのは、和食、寿司職人歴35年のベテラン。見た目にも華やかな一品料理と江戸前をベースにしたオリジナリティ溢れる握りを提供しています。

銀座らしい高級感のある店内 写真:お店から

高級感のある店内は、明るく落ち着きのある雰囲気です。客席はライブ感を楽しめるL字形のカウンターに8席で、ゆったりと食事を楽しめます。

バフンウニ 写真:お店から

メニューは「おまかせ」27,500円。江戸前寿司のおいしさはもちろんのこと、丁寧に作られた一品料理も素晴らしく、最後まで期待を裏切らないコースになっています。豊洲で目利きが厳選した食材を使った、全21品を提供。千葉県の樽仕込み赤酢を使用したシャリは、まろやかですべてのネタにバランス良くなじみます。マグロ仲卸「やま幸」のマグロやウニ、季節ごとの旬の魚を使い、他店とは一味違う工夫を凝らしているのも同店の魅力です。

ニシン 出典:yoshimurakeiさん

スペシャリテの「ニシン」は、塩と特別な酢で締めてから、骨をすべて抜き、紀州の白炭の備長炭であぶっています。「香ばしくとろけるようなおいしさ」と、訪れた人が絶賛する逸品。パリパリ食感の「おとなのうなぎパイ」は、三河一色産の鰻の白焼きと紫芋のペーストの塩気と甘さが混ざり合い、ホースラディッシュの辛みがアクセントになった新感覚の一品です。

カステラのような玉子焼き 出典:あんよ♪さん

最後に提供される玉子焼きは、紫芋、クリームチーズ、大和芋が入っていて、1時間かけて焼いています。驚くほどフワフワで、巣蜜が上にあしらわれ、まるでスイーツのよう。

食器や空間にもこだわり、細部まで行き届いたサービスでもてなしてくれる寿司店。インバウンドにも対応可能だそうで、銀座で寿司と旬の味を堪能したいときにぴったりです。接待や記念日など大切な日に、訪れてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

天草の車海老 キャビアのせ 出典:あーさまんささん

『大阪から進出した新しいお店!



店内は落ち着いていて明るく高級感もある

立地的にはかなり良い場所にある

天草の車海老 キャビアのせ

車海老は漬けている、何かで漬けているそう。

私はこの冷たいのが好きだ

のどぐろ

雲丹

と締めに進みつつもまだまだ食べたい

どれも捨てれるネタがない。

全てもう一回このコースをおかわりしたくなる

器へのこだわりがあり目で見ても

美味しい芸術を堪能できる

絶対リピしたい素敵なお店でした!』(あーさまんささん)

大人のうなぎパイ 出典:yoshimurakeiさん

『総数21品にも及ぶ圧巻の一品料理と握り!

特に印象的だったのは塩をふり酢で締めてから丁寧に骨抜きし、備長炭で炙ったニシン!

香ばしさととろけるような味わいが大変好みでした。

ネーミングからして惹かれる「大人のうなぎパイ」

中には三河一色産の鰻の白焼きと紫芋のスイートポテト、仕上げに山わさびを削りがけた一品。

食感や甘味、塩味などが組み合わさり興味深い一品です!

卵黄の漬け、有明産の初摘み海苔を使った締めのとろたく巻も印象的でした!

総じて大満足なディナーとなりました!』(yoshimurakeiさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆鮨 江藤住所 : 東京都中央区銀座6-9-13 中嶋ビル 1FTEL : 050-5593-0366

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:佐藤明日香

The post スペシャリテの「ニシン」はとろける一貫。職人歴35年のベテランが握る寿司店が大阪から進出(東京・銀座) first appeared on 食べログマガジン.