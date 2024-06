バンダイが展開するメイキングトイの人気シリーズ『Canバッチgood!』より、ポケモンの缶バッチを作ることができる「Canバッチgood! ポケモンセット」が登場!

ポケモンたちがプリントされたデザインシートと、ハートや星などのモチーフがデザインされた透明シートを組み合わせることで、最大120通りのポケモン缶バッチを作ることができます☆

バンダイ「Canバッチgood! ポケモンセット」

価格:6,578円(税込)

発売日:2024年7月6日(土)

対象年齢:6才以上

セット内容:本体1台・テンプレート・1個・デザインシート1枚・透明シート10枚・キーホルダーパーツ1個・ボールチェーン1個・上パーツ10個・下パーツ10個・安全ピンパーツ9個・取扱説明書1枚

販売店舗:全国の玩具店・百貨店・家電・量販店の玩具売り場 ほか

『Canバッチgood!(カンバッチグー)』シリーズ初となる「ポケットモンスター」のセットです。

キットにはピカチュウやニャオハなどのポケモンたちがプリントされたデザインシートを封入。

ポケモンたちのデザインシートにハートや星などのモチーフがデザインされた透明シートを組み合わせることで、自分だけの缶バッチを作ることができます。

パーツを変えることでキーホルダーとしても楽しめるのも魅力の一つ。

本体はポケモンがプリントされたオリジナルデザインになっています。

缶バッチのベースとなるデザインシートは、チェック柄・ドット柄(大・小)3種のいずれかにポケモンがデザインされた全12種類。

デザインシートの上に重ねる光沢のある透明シートは、ハートや星、音符などのモチーフが描かれた全10種類です。

作り方は、簡単な3ステップ。

『Canバッチgood!』本体に、上下パーツ・デザインシート・透明シートを合わせてセットし、本体上部のハンドルをくるくる回すだけで缶バッチが完成します。

Canバッチgood! 専用デザインサイトでは、撮影した写真やお手持ちの画像データをデザインシートのサイズにリサイズしたり、テキストやスタンプで加工を施したりと、自分好みにアレンジしたバッチを作ることができます。

素材をセットして、ハンドルを回すだけでポケモンの缶バッチを作ることができるメイキングトイ。

バンダイの「Canバッチgood! ポケモンセット」は、2024年7月6日(土)より発売です☆

