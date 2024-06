レディー・ガガは、今週、TikTokの投稿を通じ、妊娠しているとの噂を否定した際にテイラー・スウィフトの楽曲「Down Bad」の歌詞を引用していたが、そのテイラーがガガの投稿にコメントを残した。最近、妹の結婚式に出席したときのタイトなワンピース姿がパパラッチされ、妊娠説が流れたガガは、火曜日(6月4日)TikTokに動画を投稿し、「妊娠してない」と噂を打ち消した上、テイラーが最新アルバム『The Tortured Poets Department』に収録した「Down Bad」の一節「just down bad cryin at the gym」を添えていた。

Honestly, it’s really sad that she had to address this because people were commenting about her body, people should not be allowed to comment on other people’s body, fans have been saying for years that’s she was pregnant, just because how she looks in certain outfits



Why… pic.twitter.com/M2Ky4Wwus3