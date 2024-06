ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」から、紅茶ブランド「Afternoon Tea」監修のペットボトル飲料「ロイヤルミルクティー」と「ライチ香るルイボスティー」が登場。

シリーズ初となる「ロイヤルミルクティー」は甘さ控えめな味わいが特徴で、「ライチ香るルイボスティー」は夏にぴったりなフルーツフレーバーティーです☆

ファミリーマート「Afternoon Tea」監修「ファミマル ロイヤルミルクティー/ライチ香るルイボスティー」

発売日:2024年6月11日(火)

販売店舗:全国のファミリーマート約16,300店

ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」から、紅茶ブランド「Afternoon Tea」監修のペットボトル飲料が登場!

「Afternoon Tea」監修のペットボトル飲料は、2021年5月の発売以降、本格的な味わいとスッキリとした飲み口で好評の大人気シリーズです。

今回、シリーズ初となる「ロイヤルミルクティー」と、新フレーバー「ライチ香るルイボスティー」が販売されます。

ファミマル ロイヤルミルクティー 500ml

価格:140円(税込)

「ファミマル」シリーズ初登場となる、ミルクティーに最適なアッサム茶葉のみが使用された「ロイヤルミルクティー」

茶葉の芳醇な香りとまろやかかつ甘さ控えめで、くつろぎのシーンに最適な味わいが楽しめます。

ファミマル ライチ香るルイボスティー 600ml

価格:113円(税込)

「ライチ香るルイボスティー」は、夏にぴったりなフルーツフレーバーティー。

ライチの爽やかな香りとルイボスのすっきりとした味わいに仕上げられています☆

「Afternoon Tea」監修ペットボトル飲料からシリーズ初となるロイヤルミルクティーと、ライチの爽やかな香りが楽しめる新フレーバーが仲間入り。

ファミリーマート「ファミマル ロイヤルミルクティー」と「ファミマル ライチ香るルイボスティー」は2024年6月11日より販売開始です☆

