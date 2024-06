(写真: cocoa/PIXTA)

SNSとの付き合い方は人それぞれですが、最もポピュラーな使い方の1つは自分や友人、食べ物といった、写真のアップロードではないでしょうか?

私自身も、さすがにTikTokにダンス動画をアップするようなことはありませんが、フェイスブックなどに投稿するときは、何かしらの写真がほぼ必ずセットになっています。そんな写真についてもさまざまな研究があり、「笑顔の自分を自撮りすること」は幸福度を上げる1つの方法のようです。

カリフォルニア大学アーバイン校のユ・チェンら[1]は、41人の被験者を3グループに分けて、それぞれの条件で写真を撮影させる実験を行いました。

A 笑顔の自撮り写真を毎日1枚、4週間にわたって撮影する

B 自分が嬉しくなるものの写真を毎日1枚、4週間にわたって撮影する

C 他者を喜ばせるものの写真を毎日1枚、4週間にわたって撮影する

すると、3週間を過ぎた頃には、すべてのグループでポジティブな感情の増加が見られました。つまり、写真を毎日撮るだけで、幸福度が上がったのです。

さらに、グループA〜Cの中で最もポジティブな感情が増したのが、笑顔の自撮り写真を撮影するグループAでした。次いでグループB、グループCの順番です。

脳には、自分や周囲の人の感情に引きずられる性質があります。この研究でも、笑顔の自分を自撮りするグループAの被験者は、普段の生活の中で笑顔が増えるという結果が出ています。

ちなみに、自分が嬉しくなるものを撮ったグループBの被験者は思慮深さに富むようになり、他者を喜ばせるものを撮ったグループCの被験者は「家族や友人との関係が、自身のストレス軽減に繫がる」と感じるようになったそうです。

このチェンらの研究のポイントは、狆亟〞の自撮り写真である点です。

ハッピーアクションとするには、あくまでもニッコリ笑った自撮りでなければいけない。

しかし、自撮りをするにしても、笑顔で撮るのは難しいと感じる方も多いでしょう。そんな方は、グループB・Cのような、自分の好きなものや、家族や友人が喜びそうな写真を撮影するとよいでしょう。

ただ、それはそれとして、「嘘の笑顔でもいいから自撮りをする」というのも1つの手です。

なぜなら、単純な脳は、つくり笑顔でも「心から笑っている」と勘違いしてしまうことが分かっているからです。

笑顔には、さまざまな健康効果があることが分かっています。カンザス大学のタラ・L・クラフトとサラ・D・プレスマン[2]は、つくり笑顔でも効果があることを実証しています。

彼らは、被験者に1分間、氷水に手をつけてもらうなどして、ストレスを与えたあとに、次の三つの方法で箸をくわえさせる実験を行いました。

〃擇と笑みに見えるように箸をくわえる

口角が上がって大きな笑顔に見えるように箸をくわえる

リラックスした状態で特に表情に変化がないように箸をくわえる

どうしてこんなことをしたかというと、笑顔にはストレスホルモンのコルチゾールの分泌を抑制する効果があるからです。

要するに、本当に楽しくて笑うのではなく、箸のくわえ方で「笑顔っぽい」顔になるだけでも、本来の笑顔が持つストレス軽減効果があるか――を測定しようとしたわけです。

そうして箸をくわえた被験者の心拍数やストレス度を計測すると、◆峺角が上がって大きな笑顔に見えるように箸をくわえる」被験者たちの心拍数やストレスが、最も低いという結果が出ました。

心理学者のウィリアム・ジェームズ[3]は、「悲しいから泣くのではなく、泣くから悲しくなるのだ」と述べています(これを「ジェームズ・ラング説」と言います)。

さらに、「体が先、脳が後」という順番もポイントになります。このことをご存じでない方は、私たちの体の動作は「脳が体に指令を出して、それを受けて体が動く」という順番で決まっていると思われるかもしれません。

しかし、脳波を調べる技術の進歩などによって、「体が先、脳が後」は近年の科学的な常識となっています。

簡単に言うと、じゃんけんをするとき脳内でグーを出そうと思ってから体がグーの動きをするのではなく、グーを出そうと体が動きはじめてから脳がグーを出そうと思いはじめるイメージです。

カリフォルニア大学のベンジャミン・リベットらの研究[4]では、脳が「○○しよう」と意識する信号よりも、脳がその動作を体に伝える信号のほうが、平均で0.35秒早いという結果が出ているのです。

笑うことも同じです。嘘でもいいからニコニコすると、気持ちがアガっていく。なので、「笑顔が苦手」「自撮りが苦手」という方でも、つくり笑顔で自撮りすれば、笑顔と同じ効果が得られると考えられます。

「つくり笑顔自体が無理!」と思う方は、実際に口角が上がるように箸をくわえて、自撮りをしてみるのもいいかもしれません。実際にやってみると分かるのですが、箸をくわえて口角を上げるのは、結構簡単です。自然な笑顔をつくるより楽な人もいるはずですよ。

SNSについての諸研究を踏まえると、SNSに写真や動画をアップするのは、承認欲求にまつわる行動でもあります。みんなが見てくれて「いいね」などの反応をしてくれれば(認めてくれれば)、ハッピーになるわけです。

一方で、チェンらの実験で、「他者を喜ばせるものの写真」の撮影でも幸福度がアップしているのは、利他行動が自分自身をハッピーにするという話と繫がってきます。ただ、SNSのやりすぎには気をつけてください。写真撮影のメリットよりも、SNSのデメリットが大きくなるようでは元も子もありません。

