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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、6月4日（月）20:00から6月11日(月)01:59まで「楽天スーパーSALE」が開催中。 「ショップ買いまわり」で最大7,000ポイントがゲットできます。お得に買える3つの攻略法についてはこちら。

現在、外部の音を気にせず音楽へ没入できる完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 4」や驚異の軽さと小ささで寝ながらでも快適に使える寝ホン「Soundcore Sleep A10」など、Anker（アンカー）のオーディオアイテムがお買い得になっています。

以下の表示価格と販売期間は執筆時のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

外部の音を気にせず音楽へ没入できる、Ankerの完全ワイヤレスイヤホンが今なら2,222円オフ

【2,222円OFFクーポン 6/11まで】【あす楽対応】Anker Soundcore Liberty 4（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）完全ワイヤレスイヤホン / ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電 / マルチポイント 14,990円 （クーポン利用で2,222円オフ：6月11日1時59分まで） 楽天で見る PR PR

驚異の軽さと小ささで寝ながらでも快適に使えるAnkerの寝ホン「Soundcore Sleep A10」が25％オフ！

【25%OFF 6/11まで】Anker Soundcore Sleep A10 （ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2）【完全ワイヤレスイヤホン / IPX4防水規格 / 最大47時間音楽再生 / 専用アプリ対応 / 睡眠時間のモニタリング / コンパクト / 軽量設計 / PSE技術基準適合】 9,743円 （25％オフ：6月11日1時59分まで） 楽天で見る PR PR

【25%OFF 6/11まで】Anker Soundcore Sport X10（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2）【完全ワイヤレスイヤホン / 耳掛け / フック型 / 折りたたみ式 / アクティブノイズキャンセリング / 外音取り込み / 音声通話 / IPX7防水規格】 7,493円 （25％オフ：6月11日1時59分まで） 楽天で見る PR PR

耳に負担の少ない軽量デザインで長時間の装着でも疲れにくいAnkerの「Soundcore A25i」が15％オフとお得な価格で販売中！

【15%OFF 6/11まで】【一部あす楽対応】Anker Soundcore A25i 【Bluetooth 5.3 完全ワイヤレスイヤホン/Soundcoreアプリ連携/サウンドカスタマイズ / 最大28時間音楽再生 / IPX5防水規格 / ゲーミングモード/専用アプリ対応/AI通話ノイズリダクション/片耳モード】 4,242円 （15％オフ：6月11日1時59分まで） 楽天で見る PR PR

【10%OFF & P8倍 6/11まで】【一部あす楽対応】Anker Soundcore Life P3【完全ワイヤレスイヤホン / Bluetooth5.2対応 / ワイヤレス充電対応 / ウルトラノイズキャンセリング / 外音取り込み / IPX5防水規格 / 8,091円 （10％オフ＋ポイント8倍：6月11日1時59分まで） 楽天で見る PR PR

⼈気モデル「SoundCore 2」の使いやすさはそのままに、サウンド の品質と機能性をアップグレード。Ankerの「Soundcore 3」がお買い得

【30%OFFクーポン 6/11まで】【一部あす楽対応】Anker Soundcore 3 (Bluetooth スピーカー)【イコライザー設定 チタニウムドライバー BassUpテクノロジー PartyCast機能 IPX7 防水規格 24時間連続再生 USB-C接続】 6,990円 （クーポン利用で30％オフ：6月11日1時59分まで） 楽天で見る PR PR

【35%OFFクーポン 6/11まで】【一部あす楽対応】Anker SoundCore 2 (12W Bluetooth 5 スピーカー 24時間連続再生)【完全ワイヤレスステレオ対応/強化された低音 / IPX7防水規格 / デュアルドライバー/マイク内蔵】 5,990円 （クーポン利用で35％オフ：6月11日1時59分まで） 楽天で見る PR PR

【20%OFFクーポン 6/11まで】Anker Soundcore Motion 100 【ハイレゾ音源再生 / 20W出力 / IPX7防水規格 / 最大12時間再生 / BassUpテクノロジー/Proイコライザー】 8,990円 （クーポン利用で20％オフ：6月11日1時59分まで） 楽天で見る PR PR

【30%OFFクーポン 6/11まで】Anker Soundcore Motion X600 Bluetoothスピーカー【空間オーディオ/ハイレゾ音源再生 / 50W出力 / IPX7防水規格 / 最大12時間再生 / Proイコライザー機能/AUX対応】 24,990円 （クーポン利用で30％オフ：6月11日1時59分まで） 楽天で見る PR PR

人気モデル「Nebula Capsule ll」のコンパクトさはそのままに、あらゆる面で進化したモバイルプロジェクターの決定版。「Nebula Capsule 3」が20％オフ

【6/4 20時から28H限定 クーポンW割引25%OFF】Anker Nebula (ネビュラ) Capsule 3 (Google TV搭載モバイルプロジェクター)【フルHD / 200ANSI ルーメン / 最大120インチ / 8Wスピーカー / 自動障害物回避/垂直・水平台形補正/小型/家庭用】 69,990円 （クーポン利用で20％オフ：6月11日1時59分まで） 楽天で見る PR PR

【6/4 20時から28H限定 クーポンW割引30%】Anker Nebula Cosmos Laser 4K (レーザープロジェクター / 4K UHD Android TV 10.0対応 スマート プロジェクター 家庭用)【2200 ANSI ルーメン / 最大150インチ投影 / オートフォーカス機能】 249,900円 （クーポン利用で25％オフ：6月11日1時59分まで） 楽天で見る PR PR

【30,000円OFFクーポン 6/11まで】Anker Nebula Cosmos Max (4K UHD / Android TV 9.0搭載 スマートプロジェクター) 【1500ANSI ルーメン / 最大150インチ投影 / オートフォーカス機能 / DolbyDigital Plus搭載 / ズーム機能 / HDR10対応】 149,900円 （クーポン利用で30,000円オフ：6月11日1時59分まで） 楽天で見る PR PR

【33%OFFクーポン 6/11まで】【世界初 Andorid TV搭載シーリングプロジェクター】Anker Nebula Nova スマート プロジェクター ホームシアター 天井照明（〜14畳） LEDシーリングライト スピーカー テレビ フルHD 家庭用 映画 119,900円 （クーポン利用で33％オフ：6月11日1時59分まで） 楽天で見る PR PR

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