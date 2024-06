ハイカジュアルブランド「MOUSSY(マウジー)」より、スペシャルコレクション「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」2024SS DONALD DUCK COLLECTIONが登場!

ディズニー最多の出演作品数を誇り、世界中のファンに愛され続けている「ドナルドダック」のスクリーンデビュー90周年をお祝いするコレクションです☆

マウジー スペシャルコレクション「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」2024SS DONALD DUCK COLLECTION

発売日:2024年6月5日(水)

販売店舗:MOUSSY FLAGSHIP SHOP(The SHEL’TTER TOKYO 東急プラザ表参道原宿店B1階)、MOUSSYルミネエスト新宿店 ほか

MOUSSYより、ディズニーキャラクター「ドナルドダック」のスクリーンデビュー90周年をお祝いするコレクションが登場!

「ドナルドダック」は、1934年6月9日に公開された「シリー・シンフォニー」の『かしこいメンドリ』でデビューして以来、ディズニー最多の出演作品数を誇っており、世界中のファンに愛され続けています。

今回発売される「2024SS DONALD DUCK COLLECTION」では、Tシャツとキャミソールを展開。

細部にまでアイデアの詰まったデザインが盛りだくさんの、ここでしか手に入らない魅力的なコレクションです☆

MD CLASSIC TINY Tシャツ / DONALD

価格:6,996円(税込)

カラー:WHITE , BLUE , MINT

サイズ:FREE

「ドナルドダック」と「デイジーダック」を大胆にプリントしたTシャツ。

うっとりとした表情で見つめ合う「ドナルドダック」と「デイジーダック」の姿がポイントです。

程良いルーズさで抜け感のあるシルエットが特徴のTシャツ。

ホワイト、ブルー、ミントの3色が展開されています。

MD OVERSIZED Tシャツ / DONALD

価格:7,480円(税込)

カラー:WHITE , YELLOW , BLUE

サイズ:FREE

ラインで表現された「ドナルドダック」を、立体感のある発泡プリントで配したオーバーサイズのTシャツ。

背面には、甥っ子の「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」や、伯父の「スクルージ・マクダック」など「ドナルドダックファミリー」がデザインされています。

ブルーの糸を使った「ドナルドダック」のロゴが刺しゅうになっているのも魅力の一つ。

元気いっぱいな「ドナルドダック」のポーズにも注目です☆

MD DOUBLE STRAP キャミソール / DONALD

価格:5,500円(税込)

カラー:WHITE , YELLOW , LIGHT BLACK

サイズ:FREE

フロントに「ドナルドダック」を大胆にプリントしたキャミソール。

Wストラップとトリム配色でトレンド感をプラスしアップデートしたファッションアイテムです。

1枚ではもちろん、重ね着コーデにもチョイスしやすいデザインに仕上げられています。

「ドナルドダック」のスクリーンデビュー90周年をお祝いするTシャツやキャミソール。

マウジーより発売されているスペシャルコレクション「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」2024SS DONALD DUCK COLLECTIONの紹介でした☆

