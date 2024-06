「室町時代の衣服を研究中」のインドネシア人、軍服や直垂姿も公開！服装が想像以上にガチガチなので見て欲しい

「室町時代の衣服を研究している」というインドネシア人の青年が、それらの服を着た姿をX(Twitter)に投稿し、「ガチガチのガチに本格的」と話題になり、反応がまとめられている。

インドネシア和装ニキがみんなが想像する和装の1000倍ぐらいガチガチのガチに本格的だから見てほしい「タイムスリップでもしてきました?」

インドネシアのXユーザー、rdancho (@RDancho)さんが着ているのは、確かにその時代の武士や服装と思われるもの。服だけでなく草鞋もきちんと履いている。投稿を見た人たちは「大河ドラマに出てきそう」と大盛り上がりだ。



I am currently working on a project about clothing of the muromachi period https://t.co/OMWBk0HGuX