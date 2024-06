◆DJ社長、4回目の結婚に言及

【モデルプレス=2024/06/06】Repezen Foxx(レぺゼンフォックス)のDJ社長が2024年6月6日、グループのYouTubeチャンネルを更新。4回目となる結婚やお相手について明かした。DJ社長は6月6日、インドネシア・バリで開催される音楽フェス「ULTRA Beach Bali 2024」にて復活する前日に動画を撮影。DJまるへのアンサーソング『Waiting for you in Bali island』(5月25日YouTube公開)の歌詞にある「結婚4回目」「子供が5人」というエピソードについて、先日モデルプレスでの独占インタビューで認めていたが、動画でも改めて事実だと明言した。

◆DJ社長、10億の借金は年内に完済予定

世界中を飛び回りたいという野望を持つDJ社長は、交際中の女性と不妊治療を行うために結婚を繰り返していたという。しかし「好きな人ができて、その人と結婚したいって。4回目の結婚は」「人のこと本気で好きになったことなかったんだなってことに気づけた」と意中の女性と4回目の結婚をしたことを報告。「今の嫁は大好きです。なので、5回目の結婚は多分ないです。この後子供も今の嫁としか作らないです」と断言していた。また、これまで動画で10億の借金を抱えていることについて度々言及してきたDJ社長は「3.4億円稼げて、ふぉいも1.5億円稼いでくれました。2人で4.9億円は稼げました。けど目標の10億には届いていないし、借金返済全部はできていないです」と現状を報告。「今の調子なら今年中には返せると思う」と2024年中の完済を目指していた。DJ社長は、Repezen Foxxが2023年12月23日に開催したファンイベントのハイタッチ・チェキ会と、同年12月27日に開催された単独イベントを欠席し、突如失踪。さらにDJ社長が活動休止中に、3月30日にDJ銀太(現・GINTA)、5月19日にDJまるが脱退を発表し、残るメンバーはDJ社長、DJふぉい、DJ脇となっている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】