藤井 風が6月6日、自身のInstagramを更新。ニューヨークの老舗ライブハウス アポロシアターで行われた海外ツアー公演のオフショットを公開した。

藤井は、5月30日から初のアメリカツアー『Fujii Kaze and the piano U.S. Tour』を開催。今回のInstagramには、6月2日、3日にアポロシアターで行われたライブのオフショットやライブシーンを投稿している。

今回の投稿にはステージで寝そべる藤井が、NYの観客の心を一気に惹きつける演出のシーンも含まれている。単にオフショットというだけでなく、この歴史あるアポロシアターに自身が立った証を刻むように、バックステージの隅々まで堪能し記録に残した、まさに藤井にとっての記念写真になっている。

この投稿を見たファンは「赤が似合う男、藤井風。」「赤風の大量放出で仕事どころじゃない」「みんな藤井風のインスタみて、かっこよすぎるから」などの声が寄せられている。

(文=本 手)