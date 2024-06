【ホシノ(水着)】予約受付期間:6月6日~6月26日2025年4月 発送予定価格:28,800円

ファット・カンパニーは、フィギュア「ホシノ(水着)」の予約受付を、同社ECサイトなどにて6月6日より6月26日まで実施している。発送予定は2025年4月。価格は28,800円。

本商品は、ゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場するアビドス高等学校所属対策委員会の委員長「ホシノ」を、1/7スケールでフィギュア化したもの。可愛らしい水着に身を包み、大きなクジラ型の浮き輪を抱えた姿が表現されている。

彼女の魅力が、オッドアイが目を引く笑顔やクリアパーツで仕上げた透き通る質感のロングヘア、少女らしい体つきなどの繊細な造形とパステル調の彩色で丁寧に立体化。波打ち際を模した台座部分には砂の山や防水ケースに入った愛用の銃器・Eye of Horusなどが配置されている。

また、イベント中のセリフ「動いてないのに暑いよ~」をイメージした表情パーツも付属する。

「ホシノ(水着)」詳細

仕様:プラスチック製塗装済み完成品 スケール:1/7スケール サイズ:全高約210mm 専用台座付

(C)2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.