紹介制レストラン「NO CODE」の米澤シェフがバーガー＆ビストロをオープン！

東京駅直結ビルの一つ「新丸の内ビルディング」の7階に昼はバーガー、夜はビストロというクロスオーバーなレストランがオープンしました。仕掛け人は今、東京のレストランをおもしろくしている立役者の一人、米澤文雄シェフというからここはきっとタダものではない!

米澤シェフの新店はバーガー&ビストロ

エレベーターを降りるとこんな壁画がお出迎え

新丸の内ビルディングの7階、エレベーター横でエスカレーターの正面という絶好の場所にオープンした「NY BISTRO by NO CODE」。店名でピン!ときた人はかなりのグルメ。そう、こちらは西麻布の紹介制レストラン「NO CODE」の米澤文雄シェフが手掛けた新業態の店なのです。

米澤文雄シェフ

米澤さんはニューヨークの三つ星フレンチレストラン「ジャン・ジョルジュ」で日本人初のスーシェフとなり、帰国後は「ジャン・ジョルジュ トウキョウ」、グリル料理「THE BURN」などで料理長を歴任、さらにメキシカン「OXOMOCO」、ベジタリアン料理「Salam」、中東イタリアン「Trattoria Tabule」など、さまざまなジャンルのレストランをプロデュースする、今、最も輝いているシェフの一人です。

スタンディングもOK

その米澤さんが新丸の内ビルディングならこれ!と考案したのが、昼はバーガー、夜はビストロというまったく異なる二つの顔を持つ店。米澤さんならではのこだわり料理とワインが気軽に“サク飯、サク飲み”できるとあって、オープン当初から早くも賑わいを見せています。

ディナーメニュー

ランチメニューには米澤さんと言えばの「自家製和牛パストラミバーガー」をはじめ、「プレミアム神戸ビーフバーガー」「てりやきバーガー」「スパイス鯖バーガー」「バターミルクフライドチキンバーガー」など、王道から変わりバーガーまでが並び、ディナーメニューには「よだれ鶏ではなくて鴨ですよ」「ドットコミュ弾けるジビエソーセージ」「ジャンルレスの山椒・麻辣パスタ」「自家製ピスタチオスパイスミックス デュカ焼きそば」などワクワクが止まらない料理ばかりで、思わず「上から全部!」と言いたくなります。

“おいしい数値”を100に近付けたこだわりバーガー

片面ミディアム、片面ミディアムレアな焼きにもこだわりが!

それではランチに提供されるハンバーガーからご紹介しましょう。こだわりポイントは6つ。1つ目のパティは脂が非常に美味な但馬系・黒毛和牛の雌、その中でも「ちまき」と呼ばれる部位を使用しています。コラーゲン含有率が高いスジが多く、うまみも強い「ちまき」を使い、つなぎゼロで作ったパティは“肉を食べている!”と実感できます。

「和牛と玉ねぎは最高の相性!」と米澤さん

2つ目のオニオンは淡路島の「2525ファーム」が育てた「蜜玉」で、品名の通り蜜のように甘いのが特徴。ローズマリーと一緒に香ばしくソテーして塩で味を付けています。

じっくり焼きあげる

3つ目はバンズ。何種類試食したかわからないほど吟味を重ね、サイズと食感にこだわったというバンズはちょっぴり小ぶりサイズ。表面はカリッと、中はふわふわに焼き上げると甘みが出てフレンチトーストを彷彿とさせます。

自家製オーロラソース

4つ目はハンバーガーに欠かせないソースです。ケチャップやマヨネーズだけじゃおもしろくないと開発したオーロラソースはちょっぴりピリ辛でマスタード要らず。

スパイス塩をたっぷり

5つ目は塩です。この和牛にはこの塩!と、数種類のスパイスを独自に調合したオリジナルのスパイス塩は和牛のうまみを存分に引き出します。

香りが非常に高いマイクロハーブ

6つ目は野菜に日本で数軒しか生産者がいない完全室内栽培の「江戸前ハーブ」を使っていること。10種類以上のマイクロハーブをミックスしています。味が濃いマイクロハーブはパティに負けません!

「チーズバーガー single」1,595円

6つのこだわりが詰まったバーガーの完成です。チーズバーガーは王道だけに見た目のエレガントさにもこだわっています。バーガー袋に入れてまずは一口。ふんわりとしたバンズの食感からの玉ねぎの甘みとシャキシャキしたマイクロハーブと混ざりながら溶けるようになくなるパティ。それぞれの食材は味も食感も口の中で確かに主張したはずなのに喉を通った後には一体感しかありません。

厚めにスライスしたチェダーチーズがとろ〜り

つなぎを入れないからとか、肉の脂が上質で口溶けが良いとか、マイクロハーブの細かさが噛んだ時に交わりやすいとか、おいしい理由はたくさんありますが、完食して思うのは“これぞシェフ・ド・キュイジーヌのバーガー!”です。

料理名はユニーク、味はハイクオリティなアラカルトメニュー

「本当に?もやしでカッチョエペペ?」605円

ディナーメニューには「何これ! 食べてみたいね」という料理名が並びます。それらが目の前に置かれると「なるほど、こうくるか」と思い、食べると出会ったことのない新感覚な味わいに舌が喜ぶのです。こちらの料理はイタリア料理の粉チーズと黒胡椒だけのシンプルパスタのもやし版。もやしのシャキシャキした食感は本物を超えるかも!?

「鯖のスパイス焼き パクチージェノベーゼ」1,265円

ノルウェー産の鯖は自家製スパイスミックスで味をつけて皮目から香ばしく焼き上げています。ソースはパクチーをたっぷり使ったジェノベーゼ。フレッシュなパクチーものせてライムを搾っていただきます。

夏にぴったりの味!

もったり感がなく爽やかな味わいのパクチージェノベーゼは脂ののった鯖との相性が抜群にいい! これはワインが進みます。

「絶対にやばいエノキでトリュフカルボナーラ」1,045円

生クリームに厚切りベーコンにチーズをたっぷり、半熟卵を割ってとろとろの黄身を混ぜて食べる「カルボナーラ」は、その濃厚な味わいにうっとりするパスタ料理ですが高カロリーは気になるところ。パスタの代わりにエノキを使ったこちら、おいしさはそのままにカロリーは激減! トリュフソースの香りも芳醇で「食べたい、でもカロリーが」と諦めていた人にぜひおすすめしたい一品です。

スペシャリテは「サカエヤ」の近江牛カツ!

本日はランプを使用

看板メニューは肉質を見極めて熟成期間を決める滋賀県の精肉店「サカエヤ」の近江牛を使った牛カツです。「ランイチ」と呼ばれる下腰部から取れる部位は赤身でありながらやわらかく、うまみが強いのが特徴です。

かめびし醤油と和三盆で作ったてりやきソースにディジョンマスタードを添えた「滋賀県サカエヤさんの至高の近江牛カツ」3,740円

カツは休ませながら2度揚げし、塩胡椒をたっぷり振ってテーブルへ。口にするとサクッとした衣の後からまるでステーキのような肉が現れます。ヒレのようにやわらかいけれど、赤身特有の歯応えもあるので噛み締めるたびにうまみがあふれてきます。これは肉好きにはたまらない!

ボトルはセラーに入ってセレクトできる

料理のお供にはぜひワインを。「めちゃくちゃ試飲して、僕がこの価格でこの味ならと納得できたものを選んでいます」と話すワインはヴァン・ナチュールを中心にグラスはスパークリング935円、ワインは800円からとお手頃価格。ボトルは5,500円からドンペリニヨン42,350円までと幅広い!

ニューヨークにあるハンバーガーショップ「コーナービストロ」からヒントを得たそう

店名に“NY BISTRO”を入れたのは、ニューヨークのビストロはつまみもパスタもステーキもハンバーガーも、何でもあるイメージだからとのこと。その名の通り軽くつまみながらの一杯からガッツリ飯までさまざまなニーズに応えてくれます。スタンディング席もフロア共通スペースのテラス席もあるので、思い立ったら予約なしで行けるのも魅力です。今なら日曜日のテラス限定で「90分ヴーヴ・クリコのフリーフロー」を開催中。特製和牛チーズバーガーにフレンチフライ、焼き野菜のマリネが付いて税抜9,999円は泣いて喜ぶ超お得メニューです。予約は食べログで!

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆NY BISTRO by NO CODE住所 : 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸ビル 7FTEL : 03-4400-0198



文:高橋綾子、食べログマガジン編集部 撮影:溝口智彦

