びっくりドンキーで毎年、期間限定で販売されている「ピーチデザート」が、2024年も登場。

爽やかな甘さと香りがじゅわっと口に広がる“ももじゅわ”なデザート3種が、期間限定で販売されます☆

びっくりドンキー「ピーチデザート」

販売期間:2024年6月12日(水)〜 ※期間限定

提供開始時間:10:00〜

テイクアウト・デリバリー:不可

「びっくりドンキー」にて期間限定で販売されている「ピーチデザート」に、2024年は3種のメニューが登場。

桃を贅沢に使用した「サマースノーピーチパフェ」「なめらか杏仁のリトルピーチ」「ジョッキパフェ(ピーチ)」が提供されます。

ピーチの爽やかな甘さや香りとともに、口の中でじゅわっと広がる瑞々しさがたまらない“ももじゅわ”な期間限定デザートです☆

サマースノーピーチパフェ

価格:640円(税込)

北海道ソフトクリームの周りに、ジューシーなピーチコンポートをふんだんにあしらった、華やかな仕上がりの「サマースノーピーチパフェ」

パフェの中に香り高いピーチゼリーとナタデココを入れた、味・香り・食感の三拍子が揃ったパフェです!

なめらか杏仁のリトルピーチ

価格:540円(税込)

「なめらか杏仁のリトルピーチ」は、オリジナルの杏仁豆腐を使用した、びっくりドンキー自慢の一品。

なめらかな口当たりを楽しめる杏仁の甘さと、フレッシュなピーチの爽やかさが、抜群のコンビネーションを発揮します☆

ジョッキパフェ(ピーチ)

価格:1,390円(税込)

ピーチコンポートや北海道ソフトクリーム、杏仁豆腐などを大きなジョッキに入れた、贅沢かつ満足度抜群な「ジョッキパフェ(ピーチ)」

大ボリュームを堪能でき、友人や家族とシェアしながら楽しめるピーチデザートです!

桃の甘さや香りと口の中でじゅわっと広がるみずみずしさがたまらない、“ももじゅわ”な期間限定デザート。

びっくりドンキーの「ピーチデザート」3種は、2024年6月12日より期間限定で販売です!

※一部店舗では取扱いのない商品があります

※予告なく終了する場合があります

※夜10時以降の注文は10%の深夜料金が追加されます

※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器が異なる場合があります

