セガ ラッキーくじオンラインに「名探偵コナンカフェ -ガーデンパーティー-」が登場。

ガーデンパーティーをテーマにしたティーカップやぬいぐるみなどの「名探偵コナンカフェ」グッズが当たるオンラインくじです!

セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナンカフェ -ガーデンパーティー-」

販売期間:2024年6月5日(水)11:00〜7月24日(水)23:59

価格:1回770円(税込) + 送料500円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

セガ ラッキーくじオンラインに「名探偵コナンカフェ -ガーデンパーティー-」が登場。

テラスや庭園でのガーデンパーティーをテーマにした「名探偵コナンカフェ」グッズを多数用意したオンラインくじが、どこからでも手軽に楽しめます☆

後日自宅に届く賞品にはティーカップやミニグラス、ぬいぐるみなどがラインナップ。

また、くじを10回引くたびに、全12種から選んで「ステッカー」がもらえるマストバイキャンペーンも開催されます。

さらに、くじを引くたびに抽選で「クッション」が数量限定であたるWラッキー賞もあるなど、キャンペーンも充実したオンラインくじです。

A賞:ティーカップ&ソーサー

種類:全2種(コナン&怪盗キッド、新一&蘭&平次&和葉)

サイズ:ティーカップ 約11.5cm、ソーサー 約14.5cm

提供割合:各1%

A賞の賞品は、陶器製の「ティーカップ&ソーサー」

青は「江戸川コナン」と「怪盗キッド」、赤は「工藤新一」と「毛利蘭」・「服部平次」と「遠山和葉」のシルエットをあしらったデザインです!

B賞:おすわりぬいぐるみ

種類:全10種(江戸川コナン、工藤新一、毛利蘭、服部平次、遠山和葉、怪盗キッド、大岡紅葉、伊織無我、赤井秀一、安室透)

サイズ:約20cm

提供割合:各1.2%

B賞は、ちょこんと座る姿がかわいい「おすわりぬいぐるみ」

「江戸川コナン」や「工藤新一」をはじめ「服部平次」「遠山和葉」「大岡紅葉」など全10種が展開されています。

C賞:ミニグラス

種類:全4種

サイズ:高さ 約8.6cm、直径 約8.6cm

提供割合:各3.5%

「名探偵コナンカフェ」のロゴをレイアウトした、ガラス製の「ミニグラス」

グラスごとに使われているカラーやキャラクターの組み合わせが異なるのもポイントです。

D賞:ぬいぐるみマスコット

種類:全12種(江戸川コナン、工藤新一、毛利蘭、服部平次、遠山和葉、怪盗キッド、鈴木園子、灰原哀、大岡紅葉、伊織無我、赤井秀一、安室透)

サイズ:約11cm

提供割合:各2.82%

D賞は蝶ネクタイとパンツスタイルの衣装をまとったぬいぐるみマスコット。

キャラクターたちの個性を活かしたヘアスタイルや表情がポイントです。

E賞:ミニ色紙

種類:全18種(江戸川コナン(等身・SD)、工藤新一(等身・SD)、毛利蘭(等身・SD)、服部平次(等身・SD)、遠山和葉(等身・SD)、怪盗キッド(等身・SD)、鈴木園子(SD)、灰原哀(SD)、大岡紅葉(SD)、伊織無我(SD)、赤井秀一(SD)、安室透(SD))

サイズ:約13.5×13.5cm

提供割合:各2.12%

E賞でもらえる「ミニ色紙」は全18種と豊富なラインナップ。

ガーデンパーティーの装いで花を手にする姿を描いた、お部屋に飾りやすいグッズです。

マストバイキャンペーン:ステッカー

種類:全12種(江戸川コナン、工藤新一、毛利蘭、服部平次、遠山和葉、怪盗キッド、鈴木園子、灰原哀、大岡紅葉、伊織無我、赤井秀一、安室透)

サイズ:約3.5×4.8〜6.8cm

くじを10回引くごとに「ステッカー」がもらえるマストバイキャンペーン。

料理やドリンクなどを持ったキャラクターたちがかわいいステッカーは、全12種類から選択できます☆

Wラッキー賞:クッション

サイズ:約38×38cm

くじを引くたびに抽選で当たるWラッキー賞の賞品は、オンラインくじのアートを使った「クッション」

表と裏で異なるデザインを使用したクッションが、数量限定で当たります!

ガーデンパーティーがテーマの「名探偵コナンカフェ」グッズが当たる、ハズレなしのオンラインくじ。

セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナンカフェ -ガーデンパーティー-」は、2024年7月24日23時59分まで販売中です!

©青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

※実際の賞品とは異なる場合があります

