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https://news.panasonic.com/jp/press/jn240606-1
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https://panasonic.jp/dc/products/DC-GH7.html
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https://panasonic.jp/dc/products/g_series/gh6/sensor_engine.html
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https://panasonic.jp/dc/products/DC-GH7/feature/performance.html
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Panasonic Lumix GH7 Initial Review: Sensor Size is the Only Compromise | PetaPixel
https://petapixel.com/2024/06/05/panasonic-lumix-gh7-initial-review-sensor-size-is-the-only-compromise/
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