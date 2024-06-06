¼ê½Ñ¤ò¤·¤Ê¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤¿ÀîùõËãÀ¤¡¢¹øÄË¤Î´ËÏÂÌÜ»Ø¤·¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¡Ö°ì¸þ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤é¤º¡×
¡¡ÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤È¤¹¤Ù¤ê¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅöÌÌ¤Ï¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÀîºêËãÀ¤¡Ê61¡Ë¤¬¡¢¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ÎÀîºêËãÀ¤¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡Àîºê¤Ï4·î¤Ë¥Ö¥í¥°¤Ç¹øÄË¤È¡¢ÂÎ¢¤Î¤·¤Ó¤ì¤«¤éMRI¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¹øÄË¤ÏÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤È¤¹¤Ù¤ê¾É¤«¤éÊÑ·ÁÀ¹øÄÇ¾É¡¢ÀÔÃì´É¶¹ºõ¡¢ÄÇ´Ö¹¦¶¹ºõ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¡¢ÉÂÌ¾¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÐ½èÊýË¡¤Ï¡¢Ìô¤ä¥ê¥Ï¥Ó¥êÅù¤Î´ËÏÂÎÅË¡¤«¡¢¼ê½Ñ¤Î2Âò¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬»Å»ö¤Î¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¤Ï¼ê½Ñ¤ò¤»¤º¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡6·î4Æü¤Ë¤â¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡ª¡ª¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°´èÄ¥¤Ã¤¿¤¾¡×¤È¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤â¡Ö¹øÄË¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤ÎÄË¤ß¤äÎ¾Êý¤ÎÂÎ¢¤Îáã¤ì¤Ï°ì¸þ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤é¤º¤Ò¤¿¤¹¤é¥¸¥à¡£ÂèÆóÃÆ¡¢Âè»°ÃÆ¤Î¼£ÎÅ¼êÃÊ¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾É¾õ¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¡¢ÊÌ¤Î¼£ÎÅ¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖËãÀ¤·¯¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÈùÌ¯¤Ç¤¹¤Í¥Ø¥ë¥Ë¥¢¡¢¤¢¤Þ¤êÌµÍý¤Ê¤µ¤é¤º¤Ë¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë
¢¨Àîºê¤Îºê¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×