U-20女子W杯の組み合わせ決定! U-20日本女子代表はニュージーランド、ガーナ、オーストリアと同組
国際サッカー連盟(FIFA)は6日、コロンビアで8月31日に開幕するU-20女子ワールドカップのグループリーグ組み合わせが決定したことを発表した。
U-20日本女子代表はグループEに入り、9月2日にU-20ニュージーランド女子代表、同5日にU-20ガーナ女子代表、同8日にU-20オーストリア女子代表と対戦する。
大会には24チームが参加。決勝は9月22日にコロンビアのボゴタで行われる。
日本の狩野倫久監督は日本サッカー協会(JFA)公式サイトを通じ、「FIFA U-20女子ワールドカップの組み合わせが決まり、U-20ニュージーランド女子代表、U-20ガーナ女子代表、U-20オーストリア女子代表と、タフなグループに入ったと思います。組み合わせが決まり身が引き締まる思いと同時に、選手たちが世界を相手にピッチで躍動する姿、そして各国の代表チームと真剣勝負ができることが非常に楽しみです。限られた時間の中、本番に向け万全の準備をして大会に臨みます」とコメントした。
以下、U-20女子W杯の組み合わせ
[グループA]
コロンビア
オーストラリア
カメルーン
メキシコ
[グループB]
フランス
カナダ
ブラジル
フィジー
[グループC]
スペイン
アメリカ
パラグアイ
モロッコ
[グループD]
ドイツ
ベネズエラ
ナイジェリア
韓国
[グループE]
日本
ニュージーランド
ガーナ
オーストリア
[グループF]
北朝鮮
アルゼンチン
コスタリカ
オランダ
U-20日本女子代表はグループEに入り、9月2日にU-20ニュージーランド女子代表、同5日にU-20ガーナ女子代表、同8日にU-20オーストリア女子代表と対戦する。
大会には24チームが参加。決勝は9月22日にコロンビアのボゴタで行われる。
以下、U-20女子W杯の組み合わせ
[グループA]
コロンビア
オーストラリア
カメルーン
メキシコ
[グループB]
フランス
カナダ
ブラジル
フィジー
[グループC]
スペイン
アメリカ
パラグアイ
モロッコ
[グループD]
ドイツ
ベネズエラ
ナイジェリア
韓国
[グループE]
日本
ニュージーランド
ガーナ
オーストリア
[グループF]
北朝鮮
アルゼンチン
コスタリカ
オランダ