¡Ö¥ª¥Õ¤ÎÂé¸ïÌ£¡×¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤â¥Ó¡¼¥ë¤Ç°ìÇÕ¡Ö°û¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Î´é¡×¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×
MF±óÆ£Í¥¤¬¥ª¥Õ¤Ë¤ª¼ò¤òÓÏ¤à»Ñ¤ò¸ø³«
¡¡ÆüËÜ½é¤Î½÷»Ò¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÖWE¥ê¡¼¥°¡×¤Î»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ê±ºÏÂL¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMF±óÆ£Í¥¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°SNS¤ò¹¹¿·¡£
¡¡¥ª¥Õ¤Ë¤ª¼ò¤òÓÏ¤à»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡2022-23¥·¡¼¥º¥ó¤ËWE¥ê¡¼¥°½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿±ºÏÂ¤Ç¡¢¼çÎÏ¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿±óÆ£¡£2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤â·ÑÂ³¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡£¥ê¡¼¥°Àï22»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·2¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¸«»ö¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÆ¤ØÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê±óÆ£¤Ï2022Ç¯4·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£¸ø»äÎ¾ÌÌ¤Ç¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤Ê¤«¡¢6·î5Æü¤Ë¼«¿È¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£¡Ö¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¸À¤Ã¤¿¤é¥³¥ì¤À¤è¤Í¡Á¡×¤È¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤Ã¤¿µÙÆü¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥ë¤òÓÏ¤à»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ª¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÄ¹Ìî¡¦¿·³ã¤Ø¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼ À¡¤ó¤À¶õµ¤¤ÎÃæBBQ¤·¤Æ¥µ¥¦¥ÊÆþ¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Ç¤·¤¿ ¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥óÅê¹Æ¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×
¡¡Áª¼ê¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼»Ñ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤â´¶¤¸¤ë¥ª¥Õ¤Ê1Æü¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤ËÎÉ¤¡×¡Ö°û¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Î´é¡Ê¾Ð¡Ë¤ï¤«¤ë¡×¡Ö°û¤ß¤Ã¤×¤ê¤¬ÎÉ¤¤¡×¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¡Ö¥ª¥Õ³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë