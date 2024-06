バンダイが展開するカプセルトイ「ガシャポン」より、サンリオキャラクターをデザインしたプールバッグ風クリアポーチが登場!

「マイメロディ」「ポチャッコ」「ハローキティ」「けろけろけろっぴ」「リトルツインスターズ」の全5種が展開されています☆

バンダイ ガシャポン「サンリオキャラクターズ プールバッグ風ミニポーチ」

価格:1回300円

発売日:2024年6月第2週より順次

種類:全5種(マイメロディ、ポチャッコ、ハローキティ、けろけろけろっぴ、リトルツインスターズ)

サイズ:全高約75mm

対象年齢:15歳以上

販売店舗:全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズ

サンリオキャラクターのなつかしさあふれるプールバッグ風クリアポーチが「ガシャポン」に登場!

各キャラクターたちのデザインが、クリア素材を使ったバッグの両面にプリントされています。

スナップボタンつきで小物を収納することができる、かわいさと実用性を兼ね備えたグッズです。

マイメロディ

お友だちの「フラットくん」「りすくん」と手をつなぐ「マイメロディ」

お花が咲いていたり、音符が散りばめられていたりと、かわいさあふれるデザインです。

ポチャッコ

カラフルなボーダー柄を取り入れた「ポチャッコ」デザイン。

お友だちの「ピーちゃんズ」や「モグモグ」「レイチェル」も一緒です☆

ハローキティ

大輪のお花をバックに、イルカに乗った「ハローキティ」をデザインしたミニポーチ。

イルカの頭にもお花をあしらった、マリンテイストなアートが魅力的です。

けろけろけろっぴ

赤と緑を基調とした「けろけろけろっぴ」らしいデザインのプールバッグ風ポーチ。

カラフルなドット柄と共に、お友だちの「てるてる」も描かれています。

リトルツインスターズ

大きな星に乗って登場する「リトルツインスターズ」の「キキ」と「ララ」

上下にたくさんのお花をレイアウトした、「リトルツインスターズ」の世界観あふれるデザインです。

小物を収納することもできる、スナップボタン付きのプールバッグ風ポーチが登場。

バンダイのガシャポン「サンリオキャラクターズ プールバッグ風ミニポーチ」は、2024年6月第2週より発売です☆

