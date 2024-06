◆與真司郎、浦田直也・宇野実彩子との肩寄せ密着ショット公開

【モデルプレス=2024/06/06】AAAの與真司郎が5日までに、自身のInstagramを更新。2019年12月にグループを脱退した浦田直也、現メンバーの宇野実彩子とのそれぞれ2ショットを公開した。この日の投稿で與は、「今日は @misako_uno_aaa(宇野のアカウント) 昨日は @urata_naoya(浦田のアカウント) が来てくれたー」と現在開催しているライブツアー「SHINJIRO ATAE LIVE TOUR & TALK SHOW 2024 - THIS IS WHERE WE BELONG -」の神奈川公演に2人が訪れたことを報告。「Love you guys」として、それぞれの2ショットを公開した。

◆與真司郎、浦田直也・宇野実彩子とのオフショットに反響

宇野とは、グッズのペンライト・タオル・Tシャツを持った宇野の肩に手を回した仲睦まじげなショットや、頬を寄せ合うオフショットを投稿。浦田とは、ともに親指を立て微笑む写真をアップしている。この投稿に対して、ファンからは 「ソロライブの見学来てくれるの素敵すぎる」「AAAの絆に泣いた」「今も昔も仲いいの伝わる」といった声が多数寄せられている。(modelpress編集部)(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】