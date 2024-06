トム・ハンクス主演、『フォレスト・ガンプ/一期一会 4K ニューマスター版 』が2024年7月5日(金)より1週間限定でリバイバル上映されることが決定した。

本企画はFilmarks主催、『フォレスト・ガンプ/一期一会』の製作30周年を記念した4Kニューマスター版でのリバイバル上映となる。第67回アカデミー賞®で作品賞はじめ6部門を受賞、映画史に残る屈指の名作として知られる本作は「人生はチョコレートの箱のよう。開けてみないと中身は分からない。」など数多くの名セリフや名シーンに彩られ、90年代を代表するような見逃せない作品のひとつだ。誰よりも純真な心で人生を歩み続ける主人公フォレストの言葉や行動は、今でも多くの人の心をつかみ続けている。

TM & COPYRIGHT (c) 1994 BY PARAMOUNT PICTURES. All Rights Reserved.

監督は『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズのロバート・ゼメキス。主演は『グリーンマイル』『プライベート・ライアン』などの名優トム・ハンクスが務めた。

なお、本企画ではオリジナルの来場者特典の配布も実施予定。詳細は後日発表となる。

さらに、『フォレスト・ガンプ』をテーマに、国内3店舗を展開するアメリカン・シーフード・レストラン「ババ・ガンプ・シュリンプ」では、本企画の開催を記念したコラボレーション・スペシャルメニュー(フード3品、ドリンク2品)が、6月1日(土)から 8月31日(土)までの期間、販売される。

TM & COPYRIGHT (c) 1994 BY PARAMOUNT PICTURES. All Rights Reserved.

また、本上映での映画の半券を店舗でご提示いただいた方には、映画にも登場するドクターペッパーをソフトクリームと共に楽しむ「ドクターペッパーフロート」(ノンアルコール)を、半券1枚につき1杯無料でプレゼントというキャンペーンも実施される。映画と食の両方から『フォレスト・ガンプ』の世界観を味わえる絶好の機会を楽しもう。詳細は「ババ・ガンプ・シュリンプ」のをチェックだ。

『フォレスト・ガンプ/一期一会』あらすじ TM & COPYRIGHT (c) 1994 BY PARAMOUNT PICTURES. All Rights Reserved.

人生はチョコレートの箱のよう。開けてみないと中身は分からない。人より少し頭は劣るものの、誰にも負けない俊足と純真な心を持った男フォレスト・ガンプが激動のアメリカ現代史を駆け抜けながら数奇な人生を歩んでいくヒューマンドラマ。

1940年代、アラバマ州グリンボウの田舎で女手ひとつで母親から愛情を注がれ育てられたフォレスト・ガンプ。小学校のスクールバスで出会った、たったひとり自分を理解してくれる幼なじみの女性ジェニーを愛し続けながらも、アメリカ社会の大きな流れの中でアメフト全米代表選手、ベトナム戦争への出征、卓球世界選手権出場、エビ漁船の船長としての成功と波乱万丈な人生を歩んでいく。

東京

公開情報 TM & COPYRIGHT (c) 1994 BY PARAMOUNT PICTURES. All Rights Reserved. 公開日:2024年7月5日(金)より1週間限定上映 公開劇場:全国121館※公開劇場は順次追加予定。公式X(@Filmarks_ticket)でお知らせいたします。※劇場により、上映日・上映期間が異なります。 公開劇場

新宿ピカデリー、池袋HUMAXシネマズ、ユナイテッド・シネマ豊洲、キネカ大森、MOVIX亀有、MOVIX昭島、イオンシネマ板橋、イオンシネマむさし村山、イオンシネマ シアタス調布、イオンシネマ多摩センター、イオンシネマ日の出、シネマサンシャイン平和島

神奈川

イオンシネマみなとみらい、109シネマズ川崎、シネプレックス平塚、横須賀HUMAXシネマズ、MOVIX橋本、イオンシネマ新百合ヶ丘、イオンシネマ海老名、イオンシネマ座間、イオンシネマ茅ヶ崎、小田原シネマ館

千葉

イオンシネマ幕張新都心、イオンシネマ市川妙典、イオンシネマ銚子、MOVIX柏の葉、シネマサンシャイン ユーカリが丘、USシネマ木更津、USシネマ千葉ニュータウン

埼玉

MOVIXさいたま、MOVIX川口、イオンシネマ春日部、イオンシネマ浦和美園、イオンシネマ大井、イオンシネマ羽生、イオンシネマ熊谷

茨城

MOVIXつくば、イオンシネマ守谷、イオンシネマ下妻

群馬

イオンシネマ太田

栃木

MOVIX宇都宮、109シネマズ佐野

北海道

札幌シネマフロンティア、イオンシネマ釧路、イオンシネマ小樽、イオンシネマ北見、イオンシネマ旭川駅前

青森

イオンシネマ新青森、イオンシネマ弘前

岩手

イオンシネマ北上

宮城

MOVIX仙台、イオンシネマ石巻、イオンシネマ新利府

秋田

イオンシネマ大曲、AL☆VEシアター supported by 109シネマズ

山形

イオンシネマ天童、イオンシネマ米沢、イオンシネマ三川

福島

イオンシネマ福島

新潟

イオンシネマ新潟西、イオンシネマ県央

富山

イオンシネマとなみ

石川

金沢コロナシネマワールド、イオンシネマ白山、イオンシネマ新小松

福井

福井コロナシネマワールド

長野

イオンシネマ松本

岐阜

イオンシネマ各務原、大垣コロナシネマワールド

静岡

MOVIX清水、シネマサンシャイン沼津

愛知

ミッドランドスクエア シネマ、ユナイテッド・シネマ豊橋18、イオンシネマ大高、イオンシネマワンダー、イオンシネマ岡崎、イオンシネマ豊田KiTARA、イオンシネマ常滑、中川コロナシネマワールド、小牧コロナシネマワールド

三重

イオンシネマ津、イオンシネマ桑名

滋賀

イオンシネマ近江八幡

京都

MOVIX京都、アップリンク京都、イオンシネマ京都桂川、イオンシネマ久御山

大阪

テアトル梅田、、なんばパークスシネマ、MOVIX堺、イオンシネマ四條畷、イオンシネマ茨木、イオンシネマ大日、イオンシネマりんくう泉南、イオンシネマ シアタス心斎橋

兵庫

kino cinema神戸国際、OSシネマズ 神戸ハーバーランド、塚口サンサン劇場、イオンシネマ明石、イオンシネマ加古川、イオンシネマ三田ウッディタウン

奈良

シネマサンシャイン大和郡山

和歌山

イオンシネマ和歌山

岡山

イオンシネマ岡山

広島

イオンシネマ広島、イオンシネマ広島西風新都、福山コロナシネマワールド

山口

イオンシネマ防府

徳島

イオンシネマ徳島

香川

イオンシネマ綾川

愛媛

イオンシネマ今治新都市、シネマサンシャイン重信

福岡

ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13、小倉コロナシネマワールド、シネマサンシャイン飯塚、イオンシネマ大野城、イオンシネマ筑紫野

佐賀

イオンシネマ佐賀大和

長崎

シネマボックス太陽

熊本

イオンシネマ熊本

鹿児島

シネマサンシャイン姶良

※上映日や上映時間は各劇場にご確認ください

※上映劇場・期間が変更になる場合がございます。

※チケット販売は、各劇場にて行います ※1,600円均一(各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません)

※プレミアムシートなどにより料金が異なる場合がございます

配給:Filmarks

The post first appeared on .