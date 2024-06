人気サバイバルゲームの実写化ドラマ「THE LAST OF US」シーズン2は、シーズン1より短い全7話構成になることがわかった。またシリーズ全体としては、全4シーズンになる可能性が高そうだ。米が伝えている。

本作「THE LAST OF US」は、寄生菌の感染爆発によって文明が崩壊した世界で、生存者のひとり・ジョエルと、寄生菌の抗体を持つ少女・エリーの危険な旅路を描く物語。ゲーム版第1作に基づくシーズン1(全9話)は爆発的ヒットとなり、2023年1月にシリーズ最高視聴率で幕を閉じた。2025年配信予定のシーズン2は、ゲーム版第2作『The Last Of Us Part II』がベースとなる。

シーズン2でエピソード数を縮小した理由は、原作『The Last of Us: Part II』の内容の濃さが関係しているそう。ドラマ版を手がけるクレイグ・メイジンによれば、「ゲーム第2作で得られるストーリーの材料は、第1作と比べてはるかに多い」ため、「シーズンをまたいで、このストーリーをどのように伝えるか」を考えなければならなかったとのこと。「その際に自然な区切りを探し、計画を立てた結果、今シーズンは7エピソードの後に、自然な区切りがあるように感じられました」。ちなみにその内の1話は、「かなりの長尺」になるという。

また、メイジンと共同ショーランナー・製作総指揮のニール・ドラックマンは、少なくとも全3シーズン、場合によっては全4シーズンになることを想定しているそう。「我々は時間をかけて面白い道筋を進んでいるので、2シーズン(シーズン2&3)でストーリーを語り尽くせるとは思っていません。視聴者が見続けてくれて、我々が作り続けられる限り、シーズン3はかなり大規模になるでしょう。そして本当に、シーズン4が必要になるかもしれません」。

なお、現時点でゲーム版は第2作までしか発表されておらず、ドラマ版がこの2作の物語を超えることはないという。メイジンは「ファンとして、『The Last Of Us』第3作が出るかもしれないと考えるとワクワクする」とした上で、「番組の共同クリエイターとして、原作以上のものを描きたいとは思いません」と述べている。

原作ゲームのクリエイティブ・ディレクターでもあるドラックマンは、ゲーム第3作の可能性には触れず、「僕たちの焦点は2作のゲームです」「すべてのシーズンを結びつける壮大な計画があります」と語った。

「THE LAST OF US」シーズン2は、現在カナダにて撮影中。米HBOおよびMaxでのリリースは、2025年を予定している。

Source:

The post first appeared on .