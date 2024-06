スコーンマニアのおすすめ！ 東京で食べられるスコーン9選

専門店がオープンしたり、イベントが開催されたり、近年人気のスコーン。英国アンティーク研究家として活躍する小関由美さんに、注目のスコーンを教えていただきました!

イベントも開催されるなど、近年人気が高まっているスコーン。スコットランドが発祥だそうですが、イギリス全土で食べられるようになり、日本でもアフタヌーンティーやクリームティーなどで広まりました。スコーン専門店もオープンするなど、今後も盛り上がっていきそうです。

教えてくれる人

小関由美

英国アンティーク研究家。出版社勤務を経て1989年渡英以来、文筆業とアンティーク・ホールセラー(仲卸業)「Bebe’s Antiques」のため、イギリスと日本を行き来している。『英国コッツウォルズをぶらりと歩く』(小学館)、『英国アフタヌーンティー&お菓子』(講談社)など、英国文化に関する多くの著作を執筆。NHK文化センターにて講師も務める。

1. レイジー デイジー ベーカリー(湯島)

チーズスコーン 470円 写真:CHITANさん

小関さん

大人気店で行列必至なのですが、並んでも食べる価値のある英国菓子店です。なかでもスコーンは、その立ち上がりの美しさに注目! まずはプレーンを。マスタードシードのプチプチ感がたまらない、チーズスコーンもおすすめです。

2. Cha tea(西日暮里)

大きめのスコーン 出典:あゆみ2011さん

<店舗情報>◆レイジー デイジー ベーカリー住所 : 東京都文京区湯島2-5-17 1FTEL : 090-5084-6439

小関さん

紅茶教室が営業している英国菓子店のスコーンは、とても大きめでリーズナブル。おすすめは高級茶葉をたくさん入れたロイヤルミルクティースコーン。ぜひ、クロテッドクリームと一緒に。

3. Berry Very Scone(高円寺)

写真:お店から

<店舗情報>◆cha tea住所 : 東京都荒川区西日暮里3-9-21TEL : 03-5832-9728

小関さん

4月4日にリニューアルオープンしたスコーン専門店。東京・浜田山にある本格紅茶のティールーム「ベリーズティールーム」の姉妹店で、スコーンだけでなく、人気の英国菓子やおいしい紅茶もテイクアウトできます。

4. ロダス(銀座)

(左から)アールグレイレモン260円 スコーンロイヤルストロベリー300円 出典:seven357さん

<店舗情報>◆Very Berry Scone住所 : 東京都杉並区高円寺北2-18-1TEL : 不明の為情報お待ちしております

小関さん

イギリスでもっとも有名なクロテッドクリーム・ブランド「ロダス」が世界初出店した、スコーンと英国菓子の専門店です。スコーンの中にもクロテッドがたっぷり使われています。もちろんクロテッドクリームも販売。

5. ガーデンラウンジ(ホテルニューオータニ東京、紀尾井町)

あまおうスコーン 出典:白雪姫さん

<店舗情報>◆ロダス住所 : 東京都中央区銀座4-6-16 銀座三越 B2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

小関さん

アフタヌーンティーのスコーンの最高峰!とくにあまおうのアフタヌーンティーで提供される「あまおうスコーン」がおすすめ。

6. タイニートリアティールーム(人形町)

カウンターに並ぶスコーン 出典:はらまるこさん

<店舗情報>◆ガーデンラウンジ住所 : 東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ ガーデンタワーロビィ階TEL : 050-5596-5865

小関さん

店内はイギリスのカントリーサイドのティールームそのもの。英国式レシピで作ったスコーンや英国菓子でのアフタヌーンティーでいつも満席ですが、スコーンは店内で限定販売されることも。

全粒粉のスコーン 出典:3litt55さん

7. ジュリスティールーム(麻布十番)

クリームティー 出典:看護師ななちゃんさん

<店舗情報>◆タイニー トリア アフタヌーンティー&カフェ住所 : 東京都中央区日本橋人形町2-20-5 柿沼ビル 1FTEL : 070-7795-1889

小関さん

イギリスでトップ・ティー・プレイス(U.K.’s Top Tea Place 2008)を受賞したオーナーのお店。アフタヌーンティーは、リーズナブルですがイギリスの味そのまま。なかでもスコーンは絶品。

8. Gold Bake Tokyo(神田)

出典:ちくわっこぱんさん

<店舗情報>◆Juri's Tea Room 麻布十番店住所 : 東京都港区麻布十番2-14-4 エタニティ 2FTEL : 03-6381-7685

小関さん

今年1月にオープンしたスコーン専門店。バリエーション豊富なスコーンが揃っています。

9. 大久保ベーカリー(不動前)

四角いスコーン 出典:グルメなどら子さん

<店舗情報>◆Gold Bake TOKYO住所 : 東京都千代田区神田多町2-6-23 上田ビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

小関さん

代々木上原の「カタネベーカリー」で修業なさった店主のパン屋さん。もちろんパンもおいしいのですが、ざくっとした食感の四角いスコーンがおすすめ。

<店舗情報>◆大久保ベーカリー住所 : 東京都目黒区目黒4-12-2TEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格は税込。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名等を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:小関由美、食べログマガジン編集部

