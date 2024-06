【クレスト CR-C840/UL クレスト軽量級Ver.】12月 再販予定価格:4,180円

コトブキヤは、プラモデル「クレスト CR-C840/UL クレスト軽量級Ver.」を12月に再販する。同社通販サイト「コトブキヤオンラインショップ」などで予約を受け付けており、価格は4,180円。

本製品は、ロボットアクション「アーマード・コア3」のOPに登場した機体「MAIN CORE TYPE クレスト CR-C840/ULクレスト軽量級」をプラモデル化したもの。

全体的に細身の機体でスタイリッシュなポースが表現できるほか、オーバード・ブーストはゲーム同様四方に展開するギミックを搭載している。

ポリキャップ使用による幅広い可動範囲とマルチカラーランナー(一部透明)により素組みでも設定に近いイメージに仕上げることができ、V.I.シリーズ(AC、ACW、ACA、ACH)と互換性があるため、自由な組み換えを楽しむことができる。

仕様:プラモデル サイズ:全高 約169mm 素材:PS、PE

(C) 1997-2007 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。