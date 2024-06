【M870ブリーチャー】6月6日 再販価格:36,080円

東京マルイは、ガスショットガン「M870ブリーチャー」を6月6日に再販した。価格は36,080円。

本商品は、多様なバリエーションのある「M870」の中でも、最も軽量でコンパクトなモデルを、ガスショットガンとして再現したもの。ストックをピストルグリップに換えてバレルを10インチまで切りつめたことで取り回しが向上している。

また、3発または6発のBB弾を同時に発射切替機構、トリガーを引いたままフォアエンドをコッキングすることで連続して発射できるラピッドファイヤー・システムを搭載している。

「M870ブリーチャー」詳細

価格:36,080円 全長:515mm 銃身長:197mm 重量:2,200g(空マガジン、ガスタンク含む) 弾丸:6mm BB(0.2g) 動力源:専用ガス 装弾数:30発

(C)2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.