²£ß·²Æ»Ò¡¡²ÈÂ²¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»ÑÈäÏª¡Ö»Ò¶¡£³¿Í¤È¥×¥é¥¹É×¡¢£µ¿Í¤ÇÀî¤Î»ú¤Ç¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î²£ß·²Æ»Ò¡Ê£³£³¡Ë¤¬£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ø¥¨¥¢¥ê¥º¥à¡¡²Æ¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÙÈ¯É½²ñ¡×¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ï¡¢²Æ¤Î¿²´ÖÃå¤ò¥¨¥¢¥ê¥º¥à¤Î²Æ¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¿·½¬´·¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤Ù¤¯¡Ö²Æ¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÉáÃÊ¤«¤é°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¨¥¢¥ê¥º¥à¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤òÃåÍÑ¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤ËÌ²¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡ÖÃå¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¤ÆÌ²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾¦ÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢Âè£³»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿²£ß·¤Ï¡Ö¡Ê»Ò¶¡¤¬¡ËËÜÅö¤Ë³èÈ¯¤Ç¡¢Ä«£µ»þ¤«¤éµ¯¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éÁá¤¯¿²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»Ò°é¤Æ¤ÎÍÍ»Ò¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿²¤ë¤È¤¤Ï¡Ö»ä¤Ï»Ò¶¡£³¿Í¤È¥×¥é¥¹É×¡¢£µ¿Í¤ÇÀî¤Î»ú¤Ç¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö»ä¤Ï¡Ê¿²¤ë¤È¤¤Ë¡Ë¤ª¤Ê¤«¤¬½Ð¤Æ¤ë¤È¼¡¤ÎÆü¤«¤¼¤ò°ú¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÀäÂÐ¤Ë¤ª¤Ø¤½¤ò±£¤·¤Æ¿²¤ë¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È²ÈÂ²¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»ö¾ð¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë£³¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤Îà²Æ¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñá¤âÈäÏª¡£¿²¤ëÄ¾Á°¤Ë»£¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¤¹¤°¿²¤¿¤¤¤ó¤Ç¡Øµ´¤´¤Ã¤³¤¢¤È£±²ó¤À¤±¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¡£