「Champion(チャンピオン)」は、スタイリスト、フォトグラファー、クリエイティブディレクターと多才に活動する熊⾕ 隆志氏がディレクターを務め、様々なトレンドシーンを切り抜き、常に新たな提案をし続けるアパレルブランド「WIND AND SEA(ウィンダンシ―)」とのコラボレーションを発表。同カプセルコレクションは6月8日に、チャンピオン公式オンラインストアおよび一部直営店舗、WIND AND SEA公式オンラインストアおよびWIND AND SEA直営店舗で数量限定販売をします。

Championのヒストリーが⾊濃く表現された“カレッジスタイル”

初となるコラボレーションは、 WIND AND SEAならではのユースカルチャーや、現代のトレンドを加味したデザインをChampionのヒストリーが⾊濃く表現された“カレッジスタイル”のアイテムやリバースウィーブ素材を採⽤したアイテムに落とし込んだ、両者の魅⼒がたっぷり詰まったアイテムが揃います。

REVERSE WEAVE(リバースウィーブ)を使用したハーフスリーブスウェットシャツは、前面にChampion らしいカレッジ調のグラフィックをプリントしたアイテムやWIND AND SEAお馴染みの“WIND AND”を⼤胆にプリントしたハーフジップタイプのアイテムを展開します。

↑「REVERSE WEAVE S/S HALF SLEEVE CREW NECK SWEATSHIRT」1万2000円(税抜)

↑「REVERSE WEAVE S/S HALF SLEEVE HALF ZIP SWEATSHIRT」1万3000円(税抜)、「SHORTS」1万円(税抜)

また、夏の必需品であるショートスリーブTシャツは、コラボレーションを象徴する両ブランドのロゴ刺繍を左胸に配したアイコニックなデザインのアイテムやChampionのCロゴとWIND AND SEAにゆかりの深いロケーションである“SANDIEGO”のグラフィックを配したコンフォートなパイル⽣地のラグランスリーブTシャツ、ミリタリーテイストを取り入れたスポーティーなナイロンショーツなど、バリエーション豊かに展開。

↑「SHORT SLEEVE T-SHIRT」8000円(税抜)

↑「RAGLAN SHORT SLEEVE T-SHIRT」1万円 (税抜)

ディレクターの熊谷 隆志氏がスタイリング、カメラを務めたビジュアルには、ラッパーでシンガーのIO(イオ)氏、モデルのNIKO(ニコ)氏が登場。

【フォトギャラリー(画像をタップすると閲覧できます)】