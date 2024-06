ソムリエ@ギフトを運営するベルヴィ株式会社がウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社と、プロモーション・ライセンス契約を締結!

ディズニーデザインのラッピングやメッセージカードなどのサービスがスタートします。

ベルヴィ「ソムリエ@ギフト」 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社とプロモーション・ライセンス契約を締結

サービススタート日:2024年6月12日

「ソムリエ@ギフト」を運営するベルヴィ株式会社は、2024年4月1日より、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社と、プロモーション・ライセンス契約を締結。

ディズニーのデザインを使用したラッピングサービスやメッセージカードサービスがスタートします。

発表されたビジュアルには、「ミッキー&フレンズ」やディズニープリンセス、ディズニー&ピクサーなど色とりどりのラッピングが。

どのラッピングにしようか悩む時間も素敵なひとときになりそうです。

契約の背景について

贈り物にも、ワクワクドキドキする物語を込めることができたら。

特別なギフトを贈るとき、それは新しい物語が始まる瞬間でもあります。

相手を想う気持ちが伝わったとき、受け取った人も贈った人も、新たな喜びや感動が始まります。物語をギフトにこめて。

ディズニーデザインのラッピングサービスで、新しい物語を生み出す特別なギフト体験をお届けします。

「ソムリエ@ギフト」のディズニーデザインのラッピングやメッセージカードのサービスは、2024年6月12日よりスタートです。

