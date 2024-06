セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年5月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「スクルージ・マクダック」 Lぬいぐるみ ブレザーコスチュームを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「スクルージ・マクダック」 Lぬいぐるみ ブレザーコスチューム

投入時期:2024年5月30日より順次

サイズ:全長約21×16×34cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「ドナルドダック」90周年をお祝いした、お揃いコスチュームのぬいぐるみに「スクルージ・マクダック」もラインナップ。

「スクルージ・マクダック」は「ドナルドダック」の伯父で、大金持ちのキャラクターです。

1983年公開のディズニー短編映画『ミッキーのクリスマスキャロル』などの作品に登場しています。

丈の長いブレザーコスチュームをクールに着こなした姿が格好いい!

トレードマークの眼鏡をかけ、帽子は赤いリボンがアクセントになっています。

おしゃれで貫禄ある、抱き心地の良いぬいぐるみです☆

「ドナルドダック」の伯父「スクルージ・マクダック」がブレザーコスチュームで登場。

セガプライズの「スクルージ・マクダック」 Lぬいぐるみ ブレザーコスチュームは、2024年5月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post おしゃれな帽子とブレザーコスチューム!セガプライズ ディズニー「スクルージ・マクダック」 Lぬいぐるみ appeared first on Dtimes.