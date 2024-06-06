NEWS、ニューアルバム『JAPANEWS』7月リリース　ツアー＆公式YouTubeチャンネルも発表

NEWSが、2024年7月24日にニューアルバム『JAPANEWS』をリリースする。

タイトルに「JAPAN」の冠を掲げた今作は、“日本”をテーマにした“ジャパニーズガイドブック”のような音楽作品。CD DISC1では新曲と新たな物語で構築された「JAPANEWS」の世界が展開され、CD DISC2は、今年実施された「NEWSカップリング楽曲投票2024」より抜粋した楽曲を3人で再構築したカップリングベスト盤となる。通常盤には、メンバーソロ3曲も収録予定。

さらに、特典映像として、初回盤Aには「JAPANEWS」のMVとメイキング映像とスペシャルムービー「ARTWORK PHOTO behind the scenes」、初回盤Bには今年5月に出演した野外ロックフェスティバル【OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2024（METROCK 2024）】のライブ映像がドキュメンタリーと共に収録される。

今回の発表と同時に、NEWS公式YouTubeチャンネルも始動。軽快なピアノの旋律とメンバーの声によるタイトルコールが新たな幕開けを暗示するティザー映像と、さまざまな日本のモチーフがピクトグラム風にあしらわれた47パターンのショート動画が一挙公開された。

また、8月からはアルバムを引っ提げたツアー【NEWS LIVE TOUR 2024 JAPANEWS】が開催される。

◎チャンネル情報

「NEWS公式YouTubeチャンネル」

https://www.youtube.com/@NEWS0915_official

◎リリース情報

アルバム『JAPANEWS』

2024/7/24 RELEASE

＜初回盤A（2CD＋Blu-ray）＞

LCCN-0839〜841 / 4,700円（tax out）

※「JAPANEWS」スペシャルBOX仕様 / 16Pフォトブック / 20P歌詞ブックレット / シリアルコード（1）封入

＜初回盤A（2CD＋DVD）＞

LCCN-0842〜844 / 4,700円（tax out）

※「JAPANEWS」スペシャルBOX仕様 / 16Pフォトブック / 20P歌詞ブックレット / シリアルコード（1）封入

＜初回盤B（2CD＋Blu-ray）＞

LCCN-0845〜847 / 4,700円（tax out）

※「JAPANEWS」スペシャルBOX仕様 / 16Pフォトブック / 20P歌詞ブックレット / シリアルコード（2）封入

＜初回盤B（2CD＋DVD）＞

LCCN-0848〜850 / 4,700円（tax out）

※「JAPANEWS」スペシャルBOX仕様 / 16Pフォトブック / 20P歌詞ブックレット / シリアルコード（2）封入

＜通常盤（2CD）＞

LCCN-0851〜852 / 3,500円（tax out）

※32Pブックレット / シリアルコード（3）封入（通常盤初回プレスのみ）

◎ツアー情報

【NEWS LIVE TOUR 2024 JAPANEWS】

2024年08月08日（木）福岡・マリンメッセ福岡A館

2024年08月09日（金）福岡・マリンメッセ福岡A館

2024年08月17日（土）静岡・エコパアリーナ

2024年08月18日（日）静岡・エコパアリーナ

2024年09月10日（火）大阪・大阪城ホール

2024年09月11日（水）大阪・大阪城ホール

2024年09月28日（土）新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター

2024年09月29日（日）新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター

2024年10月05日（土）愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール

2024年10月06日（日）愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール

2024年10月26日（土）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

2024年10月27日（日）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

2024年11月08日（金）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

2024年11月09日（土）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

2024年11月15日（金）千葉・ららアリーナ 東京ベイ

2024年11月16日（土）千葉・ららアリーナ 東京ベイ

2024年11月17日（日）千葉・ららアリーナ 東京ベイ