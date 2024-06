サムスンの次期横折りスマートフォン「Galaxy Z Fold6」に注目が集まっており、先日も著名リーカーが予想レンダリング画像を公開していました。

それに続き、ネット上にGalaxy Z Fold6のダミーモデルと称するものが登場しました。

リーカーのAli TA Techは「韓国のフォーラムで見つけた」というダミーモデルの写真をXで公開しています。こうしたダミーモデルは、サードパーティーのアクセサリー企業が、製品の正式発表前に情報を集め、独自に作成することが一般的です。

Apparently a Fold 6 Dummy Unit. Found on Korean Forum. I don't know how accurate is this. pic.twitter.com/GZzQE6ToYc

今回の画像も、以前のリークに基づく予想CG画像と一致しており、幅がより広くなったカバー(折りたたんだときの外側)ディスプレイや、正方形に近づいた折りたたみ画面が確認できます。

また、現行モデルGalaxy Z Fold5本体の角は丸みを帯びていますが、こちらはGalaxy S24 Ultraのように直角に近くなっています。こうした形状も、複数の情報源が伝えてきたことです。

ただし、今回の写真を見る限りでは、折りたたみ画面の中央にあるシワはまだ目立っています。筆者の手元にあるGalaxy Z Fold5よりは折り目が浅くなっている印象もありますが、競合他社もシワの除去を進めているため、製品版ではさらに軽減していると期待したいところです。

Found in a Korean Forum, apparently this is the Galaxy Z Fold 6. The squared edges make a word of difference and the slightly shorter but wider inner screen makes it look different to Fold 5. pic.twitter.com/v8LPICeRRn

