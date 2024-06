◆NEWS、14thアルバム&全国ツアー決定

【モデルプレス=2024/06/06】NEWSが、7月24日に14thアルバム「JAPANEWS」(読み:ジャパニュース)を発売することが決定。また、アルバムを引っ提げ8月からツアー「NEWS LIVE TOUR 2024 JAPANEWS」が開催されることが決定した。タイトルにJAPANの冠を掲げた今作は、「日本」をテーマにした「ジャパニーズガイドブック」のような音楽作品。CD DISC1では新曲と新たな物語で構築された「JAPANEWS」の世界が展開され、CD DISC2には、2024年に実施した「NEWSカップリング楽曲投票2024」より抜粋した楽曲を、3人で再構築したカップリングベスト盤が収録されている。

◆NEWS、公式YouTube開設

◆「NEWS LIVE TOUR 2024 JAPANEWS」公演日程

◆14thアルバム「JAPANEWS」

さらに、特典映像として、初回盤Aには「JAPANEWS」Music Video & Makingと、ARTWORK PHOTO behind the scenesと題したスペシャルムービー、初回盤Bには、今年5月に出演した野外ロックフェスティバル「METROCK2024 OSAKA」のLIVE映像を貴重なドキュメンタリーとともに収録する。また、アルバムの発売を記念し、「NEWS 大集会」を再び開催。アルバム各形態を購入し、応募した人の中から抽選で招待される。6日、同時に開設されたNEWS公式YouTubeチャンネルでは、軽快なピアノの旋律とメンバーの声によるタイトルコールが新たな幕開けを暗示するティザー映像と、さまざまな日本のモチーフがピクトグラム風にあしらわれた47パターンのショート動画が一挙に公開されている。2024年、結成21年目を迎えたNEWS。デビュー曲「NEWSニッポン」から始まった物語は、今作「JAPANEWS」で新たなフェーズへと生まれ変わる。この夏、NEWSが「日本」の絶景との出会いを作り出す。(modelpress編集部)<福岡>マリンメッセ福岡A館8月8日(木)18:008月9日(金)16:00<静岡>エコパアリーナ8月17日(土)17:008月18日(日)16:00<大阪>大阪城ホール9月10日(火)18:009月11日(水)18:00<新潟>朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター9月28日(土)17:009月29日(日)16:00<愛知>Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール10月5日(土)17:0010月6日(日)16:00<北海道>真駒内セキスイハイムアイスアリーナ10月26日(土)17:0010月27日(日)16:00<宮城>セキスイハイムスーパーアリーナ11月8日(金)18:0011月9日(土)16:00<千葉>ららアリーナ東京ベイ11月15日(金)18:0011月16日(土)17:0011月17日(日)17:00<初回盤A>「JAPANEWS」スペシャルBOX仕様16Pフォトブック20P歌詞ブックレットCD DISC1:JAPANEWS盤(収録曲数未定)CD DISC2:NEWS C/W BEST盤(収録曲数未定)Blu-ray・DVD 収録内容(収録分数未定)・「JAPANEWS」Music Video&Making“日本の景色” をテーマに作り上げられた、美しく、クールな映像体験。新たなフェーズへと突入した NEWS が存分に味わえるMusic Videoになっている。・ARTWORK PHOTO behind the scenesアルバム・アートワーク撮影時の模様をまとめたアートムービー。NEWSのアーティスト性と色気が爆発する様は、今まで見たことのない景色。<初回盤B>「JAPANEWS」スペシャルBOX仕様16Pフォトブック20P歌詞ブックレットCD DISC1・2:初回盤A CD DISC1と共通内容Blu-ray・DVD 収録内容(収録分数未定)・METROCK2024 OSAKA2024年5月に開催された「METROCK2024 OSAKA」でのNEWS出演の様子を、ドキュメント付きで収録。<収録内容>Documentary/U R not alone/weeeek/未来へ/MC/ROOOTS/紅く燃ゆる太陽/チャンカパーナ/さくらガール/「生きろ」/MC/劇伴/Documentary<通常版>CD DISC1:初回盤A CD DISC1と共通内容に加え、通常盤のみメンバーソロ3曲を収録CD DISC2:NEWS C/W BEST 盤(収録曲数未定)初回盤A CD DISC2と共通内容【Not Sponsored 記事】