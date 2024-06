マレフィセントなど4キャラ！ハイブリッド【Disney】ヴィランズ マガジンTシャツ

ハイブリッドは、ディズニー・アニメーション映画を彩る魅力的なヴィランズ(悪役)のヴィンテージ加工Tシャツを、モール型ECサイト『Ha-Li-C STORE by HYBRID(ハリックストア バイ ハイブリッド)』にて販売中です。

ハイブリッド【Disney】ヴィランズ マガジンTシャツ

発売日 : 2024年6月5日(水)

価格 : 6,490円(税込)

サイズ : [M] 身丈:68 身幅:56 肩幅:51 袖丈:23(cm)

[L] 身丈:70 身幅:58 肩幅:53 袖丈:24(cm)

[LL]身丈:72 身幅:60 肩幅:55 袖丈:25(cm)

素材 : 綿100%

販売場所: Ha-Li-C STORE by HYBRID

URL :

https://halic-store.com/blogs/feature/villains-magazine-t

「VILLAINS」という架空の雑誌の表紙を飾るキャラクター達…というコンセプトのもとデザインされたコレクション。

ヴィランズの中でも人気の高い4人のキャラクターをピックアップ!

マレフィセント

●マレフィセント

『眠れる森の美女』に登場する、オーロラ姫に呪いをかける魔女。

オーロラ姫の誕生日に自分だけ招かれなかったことを恨み、“呪いの言葉”を姫に贈ります。

クルエラ

●クルエラ

『101匹わんちゃん』に登場する、変わりもので非情な悪女。

毛皮が大好きで、ダルメシアンの子犬たちの毛皮で特製のコートを作ろうとたくらみます。

目的のためには手段を選ばない性格で、99匹ものダルメシアン犬を集めます。

女王(魔女)

●女王(魔女)

『白雪姫』に登場する女王。

「鏡よ、鏡、この世で一番美しいのは誰?」と魔法の鏡に問いかけ、「美しいのは白雪姫」と鏡が答えると、「白雪姫」に毒リンゴを渡す恐ろしい女性です。

アースラ

●アースラ

『リトル・マーメイド』に登場する海の魔女。

海の王国から自分を追い出した復讐のために、「トリトン王」に代わって海の支配者になろうと企てています。

手下には、2匹のウツボ「フロットサム」と「ジェットサム」がいます。

マガジンTシャツ全4柄

スノーウォッシュ加工とカスレプリントで、ヴィンテージテイストに仕上げました。

ゆとりのあるサイズ感で、ユニセックスで着用できます。

キャラクターのイメージに合わせたコーディネートを楽しめる、シンプルなデザインです。

