°æ¾å¾°Ìï¤Ë¥á¥¥·¥³¤«¤é¿·¤¿¤Ê»ÉµÒ¡¡£×£Â£Ã¤¬¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¤ò»ØÌ¾Ä©Àï¼Ô¤ÈÈ¯É½¤«
¡¡¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë¿·¤¿¤Ê»ÉµÒ¤«¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£±¡áÂç¶¶¡Ë¤Ë£×£Â£ÃÆ±µé£±°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê£²£³¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤¬Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥á¥¥·¥³¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ô£Ö£á£ú£ô£å£ã£á¡×¤Ï°æ¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃ¯¤â¤¬µá¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡£Ã¯¤âÅÝ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÈÂÐ·è¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥á¥¥·¥³¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È¥Ô¥«¥½¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Ô¥«¥½¤Ï£×£Â£Ã¤Ëµ¡²ñ¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢£±°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï»ØÌ¾Ä©Àï¼Ô¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ô¥«¥½¤Ï¸½Ìò¤ÎÂç³ØÀ¸¡£Íý³ØÉô¤Ç¿À·Ð³Ø¤ò³Ø¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÌ´¤ò¡Ö¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ÈÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯²Æ¤Ë¤ÏÆ±Ë¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥Í¥ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤òÇ®Ë¾¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö°æ¾å¤ÈÀï¤¦¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤Ø¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°æ¾å¤Ï£¹·î¤Ë¹ñÆâ¤Ç¸µ£É£Â£ÆÆ±µé²¦¼Ô£Ô£Ê¡¦¥É¥Ø¥Ë¡¼¡Ê¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤¬Ç»¸ü¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢£±£²·î¤Ë¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç£É£Â£Æ¡õ£×£Â£ÏÆ±µé£±°Ì¥µ¥à¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤È¤Î·ãÆÍ¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Ô¥«¥½¤¬ÆüËÜ¿Í¤ò»ß¤á¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ÏÀ¸¤¸¤ë¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£