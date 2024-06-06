「8番出口VR」7月12日発売決定。Meta Questストアで6月6日よりプレオーダー開始予約期間中は14％OFF
【8番出口VR】
7月12日 発売予定
価格： 予約期間中 590円 通常価格 690円
7月12日 発売予定
価格： 予約期間中 590円 通常価格 690円
MyDearestは、 Meta Quest用ウォーキングシミュレーター「8番出口VR」を7月12日に発売する。6月6日よりMeta Questストア「8番出口VR」ページにて事前予約受付が開始されており、予約期間中は通常価格690円のところ、14％OFFの590円で購入できる。
「8番出口VR」は、日本の地下通路やリミナルスペース、バックルームなどにインスパイアされた、KOTAKE CREATE開発によるウォーキングシミュレーター「8番出口」のVR版。VRならではの没入感と臨場感で、「8番出口」の”究極のリアル”を体験できる。
□「8番出口VR ストアページ（Meta Quest版）
さらに、6月7日より7月7日まで開催される「四畳半MIYASHITA PARK by Meta Quest 3」にて、「8番出口VR」のデモ版が体験できる。「四畳半MIYASHITA PARK by Meta Quest 3」は、渋谷MIYASHITA PARKの2階に四畳半の空間が出現し、Meta Quest 3の体験ができるVR/MRデモイベント。
□「8番出口VR」体験イベント（VR/MRデモイベント「四畳半MIYASHITA PARK by Meta Quest 3」）のページ【スクリーンショット】
(C)MyDearest, Inc.