輪島塗作家5名による展示販売！KOGEI Art Gallery銀座の金沢「能登半島地震復興支援 輪島塗特別展」

KOGEI Art Gallery 銀座の金沢にて、能登半島地震で被災した伝統工芸の復興支援に向けた「能登半島地震復興支援 輪島塗特別展」を2024年6月19日(水)より開催されます。

KOGEI Art Gallery銀座の金沢「能登半島地震復興支援 輪島塗特別展」

会期 : 2024年6月19日(水)〜30日(日)午前11時〜午後7時

※最終日は午後4時まで

会場 : KOGEI Art Gallery 銀座の金沢 2階

(東京都中央区銀座5-1-8 銀座MSビル)

入場 : 無料

出展作家: URUSHIひとしずく/ふくづかまり、垣内幸彦、寺口一代、

YUKAKU(諸石健太郎・優子)、横山美穂

作家在廊: 6月19日(水)11:00〜17:00 垣内幸彦、YUKAKU(諸石優子)

実演 : 6月29日(土)13:00〜17:00 YUKAKU(諸石優子)

石川県輪島市の伝統工芸品である「輪島塗」。

本展示会では、輪島塗作家5名による輪島塗の箸、カトラリー、アクセサリーを中心とした作品を展示販売。

開催初日には出展作家2名が在廊し、29日(土)には蒔絵の実演を行い、展示作品の説明や輪島塗について来店者に直接紹介して魅力を発信します。

