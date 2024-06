カー用品メーカーMAXWINは、最新型となるCD/DVDドライブ一体型 CarAIBOX『DA-DVD02』を応援購入サービスサイトMakuakeにて2024年5月29日(水)より先行販売しており、開始30秒で目標達成。

MAXWIN CarAIBOX『DA-DVD02』

カー用品メーカーMAXWINを運営する昌騰は、最新型となるCD/DVDドライブ一体型 CarAIBOX『DA-DVD02』を応援購入サービスサイトMakuakeにて5月29日(水)より先行販売しており、開始30秒で目標達成。

わずか1週間で目標4,880%を達成しました。

また、Makuakeの総合ランキング2位・「ガジェット」カテゴリランキング1位・PVランキング1位を獲得するなど話題沸騰中です。

最新型の車に不足していたエンタメ性がMAXになるCarAIBOX『DA-DVD02』

Makuake先行販売だけの割引価格となっています!

プロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/aibox_da_dvd02/

Makuake先行販売開始初日で数々のランキングに掲載されています!

◇今日の総合ランキング2位

◇今日の「ガジェット」カテゴリランキング1位

◇今日のPVランキング1位

総合ランキング2位

カテゴリランキング1位

◆商品紹介◆

ワイヤレスCarPlayとDVDドライブが一体化!

USB接続で動画と音楽が楽しめるAIBOX

(1) DVD/CDドライブも付属した車用マルチメディアプレイヤー。

(2) Android13システム搭載でYouTubeやAmazon Prime・Netflixなどの動画配信サービスを見ることができる!

(3) 面倒な有線接続が解決!ワイヤレスCarPlay&Android Autoの両方に対応!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post カーナビでYouTubeやDVDが観られる!MAXWIN CarAIBOX『DA-DVD02』 appeared first on Dtimes.