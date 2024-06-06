¡ÈÏÂÀ½¥«¥ê¡¼¡ÉÉÙ±Ê·¼À¸¤¬µ¢¹ñ²ñ¸«¡ÖNBAÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¡×¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ø¤â°ÕÍß¡Ú¥Ð¥¹¥±¡Û
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÉÙ±Ê·¼À¸¡Ê23¡Ë¤¬6Æü¡¢Î±³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éµ¢¹ñ¡¢ÃÏ¸µ¤Î°¦ÃÎ¤«¤é¥ê¥â¡¼¥È¤Ç2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊó¹ð²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÉÙ±Ê¤Ï¡ÖNBAÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º£²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ø°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÉÙ±Ê¤ÏºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÆÀ°Õ¤Î¥¹¥ê¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥È¤¬ßÚÎö¡£¾¡¤Æ¤Ð¸ÞÎØ½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ëÂç°ìÈÖ¤Ç8ËÜÃæ6ËÜ¤Î¥¹¥ê¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢ÆüËÜÃË»Ò48Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸ÞÎØÀÚÉä³ÍÆÀ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£NBA¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¥¹¥ê¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÌ¾Áª¼ê¡¦¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥ê¡¼¡Ê36¡¢¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡Ë¤«¤é¡ÈÏÂÀ½¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥ê¡¼¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Àè·îÃæ½Ü¤Ë¥Í¥Ö¥é¥¹¥«Âç³Ø¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤òÂ´¶È¤·¡¢Á°Æüµ¢¹ñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÉÙ±Ê¡£¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤º¤¢¤Î¥Á¡¼¥à¤òÆ³¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È½é¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥Æ¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò3°Ì¤ËÆ³¤¤¤¿º£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£NCAA1Éô¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼3¥Ý¥¤¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¡£¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¤È¤³¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸÷±É¤Ê¤³¤È¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¡×¤È½¼¼Â¤ÎÂç³ØÀ¸³è¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ê¤ÉÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖNBAÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ö¥ì¤º¤Ë¡£º£Ç¯¤Ï¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢100%¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¤¹¤Ç¤ËNBA¤Î¥Ö¥ë¥º¤ä¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤Ê¤É¿ô¥Á¡¼¥à¤Ç¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤Ë»²²Ã¤·6¡¢7¥Á¡¼¥à¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÉÙ±Ê¡£¡Ö¼ê±þ¤¨¤Ï·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
3Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¶¯²½¹ç½É¥á¥ó¥Ð¡¼24¿Í¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¡ÖÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤Û¤ó¤È¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Î¤Þ¤ºÎò»Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë³¦¤ÎÌö¿Ê¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£