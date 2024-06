合同会社リープフロッグトレーディングは、SHOPPING GONGJANG社の750ml用 断熱二重壁ステンレスワインクーラー『IPUJAN Wine Chiller Bucket』の、新色「ローズゴールド」国内販売をAmazonにて開始しました。

SHOPPING GONGJANG『IPUJAN Wine Chiller Bucket』

カラー:ローズゴールド、シルバー

同梱 :バケット×1点、アイスストーン×1点、プラスチックボックス×1点

サイズ:高さ 19.05cm、外径 11.93cm、内径 10.92cm

重量 :880g

容量 :750ml

価格 :ローズゴールド 8,990円(税込)、シルバー 8,280円(税込)

販売先:Amazon.co.jp

ローズゴールド



シルバー



会社リープフロッグトレーディングは、SHOPPING GONGJANG社(本社:韓国 ソウル、CEO:S.H. JOO)の750ml用 断熱二重壁ステンレスワインクーラー『IPUJAN Wine Chiller Bucket』の、新色「ローズゴールド」の国内販売をAmazonにて開始!

商品紹介

■これからの暑い季節にピッタリ、より豊かで上質なワインライフを!

IPUJAN Wine Chiller Bucketは、750ml用の断熱二重壁ステンレスワインクーラーです。

ステンレス製のアイスストーンが付属しており、予め冷やしておいたワインやシングルボトルを氷無しで約5時間の間、適温に保ちます。

氷を使用しない為、水が滴り落ちることもありません。

暑い中であっても、理想的な飲み頃の温度でボトルを数本楽しむことができます。

■優れた冷却の効果を生む専用のアイスストーン

専用のアイスストーンは、直径9.5cm、高さ1.98cmサイズのステンレス製で、食用アルコール5%と純水95%の凍結液体が充填されています。

予め冷凍庫で6時間冷やしておき、これをバケットの底に置いておくことで優れた冷却効果を発揮します。

■使い方は簡単、お手入れも楽々

▼使い方

1. アイスストーンを冷凍庫で6時間冷やす。

2. 冷えたアイスストーンをバケットの底に格納する。

3. 冷やしておいたボトルをバケットに格納する。

使い方

▼お手入れ

1.使用後はアイスストーンを水洗いし、乾いた布巾で拭く。

2.アイスストーンを冷凍庫に保管する。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 氷なしで約5時間適温を保つワインクーラー!SHOPPING GONGJANG『IPUJAN Wine Chiller Bucket』 appeared first on Dtimes.