ロケットラボ、NASAの超小型衛星「PREFIRE」2機目の打ち上げに成功

ロケットラボは日本時間2024年6月5日に「エレクトロン」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていたNASA(アメリカ航空宇宙局)の人工衛星は予定通りの軌道へ投入されたことを、ロケットラボとNASAがウェブサイトやSNSにて報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

ロケット:エレクトロン

打ち上げ日時:日本時間2024年6月5日12時15分【成功】

発射場:ロケットラボ Launch Complex 1B、オネヌイ射場(ニュージーランド)

ペイロード:PREFIRE-2

PREFIREはNASAが開発した6Uサイズの超小型衛星で、気候変動を調査するために地球の極域から放出される熱(赤外線)を計測します。

同衛星は合計2機が地球周回軌道へ投入される予定で、今回のミッション「PREFIRE And Ice」では2機目の軌道投入に成功しました。

The second and final CubeSat of the PREFIRE mission has deployed from @RocketLab‘s Electron #PREFIREandIce!

Watch the Small Satellite blog for mission updates on signal acquisition. 👉 https://t.co/KmlwI9hoqN pic.twitter.com/WyU6fnFYkK

- NASA’s Launch Services Program (@NASA_LSP) June 5, 2024