ロケットラボ、NASAの超小型衛星「PREFIRE」2機目の打ち上げに成功
ロケットラボは日本時間2024年6月5日に「エレクトロン」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていたNASA（アメリカ航空宇宙局）の人工衛星は予定通りの軌道へ投入されたことを、ロケットラボとNASAがウェブサイトやSNSにて報告しています。
打ち上げに関する情報は以下の通りです。
■打ち上げ情報：エレクトロン（PREFIRE And Ice）
ロケット：エレクトロン
打ち上げ日時：日本時間2024年6月5日12時15分【成功】
発射場：ロケットラボ Launch Complex 1B、オネヌイ射場（ニュージーランド）
ペイロード：PREFIRE-2
PREFIREはNASAが開発した6Uサイズの超小型衛星で、気候変動を調査するために地球の極域から放出される熱（赤外線）を計測します。
同衛星は合計2機が地球周回軌道へ投入される予定で、今回のミッション「PREFIRE And Ice」では2機目の軌道投入に成功しました。
■打ち上げ関連画像・映像
The second and final CubeSat of the PREFIRE mission has deployed from @RocketLab‘s Electron #PREFIREandIce!
Watch the Small Satellite blog for mission updates on signal acquisition. 👉 https://t.co/KmlwI9hoqN pic.twitter.com/WyU6fnFYkK
- NASA’s Launch Services Program (@NASA_LSP) June 5, 2024
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Image Credit: ロケットラボロケットラボ - PREFIRE And IceNASA - Liftoff for PREFIRE and Ice!
文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部