Ž¢60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÂà¿¦¤¹¤ëŽ£¤ÏÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤À¤±¡ÄŽ¢Ï·¸å2000Ëü±ßÌäÂêŽ£¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÄ¶¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÊýË¡
¢£·ò¹¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð70ºÐ¤Þ¤Ç¸µµ¤¤ËÆ¯¤±¤ë
4·î¤«¤é¿·Æþ¼Ò°÷¤¬Æþ¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤Ïº£Ç¯51ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¬³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï¡Ö¿·Â´Æþ¼Ò¤·¤¿Æþ¼Ò¤Ë¡¢ÄêÇ¯¤Ë¤Ê¤ë60ºÐ¤Þ¤Ç¶Ð¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤ï¤ê¤È°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï¤³¤Î50Ç¯¤Ç12ºÐ¤Û¤É¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2019¡ÊÎáÏÂ¸µ¡ËÇ¯¤Ë¤ª¤±¤ë¤ï¤¬¹ñ¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï¡¢ÃËÀ81.41ºÐ¡¢½÷À87.45ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç·ò¹¯¼÷Ì¿¤Ï¡¢ÃËÀ72.68ºÐ¡¢½÷À75.38ºÐ¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ê´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤âºÆ¸ÛÍÑ¤Ê¤É¤Î·Á¤Ç²ñ¼Ò°÷¤ò·ÑÂ³¤·¡¢Ç¯¶â¼õµë¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë65ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿´¿È¾õÂÖ¤¬¸µµ¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢70ºÐ¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤ÊÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£60ºÐÄêÇ¯À©¤¬»Ä¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤À¤±
¤½¤â¤½¤â¡¢ÄêÇ¯À©¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤ÎÎ®¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡ÊOECD¡Ë¤Ï2024Ç¯1·î11Æü¤Ë¡¢2Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÂÐÆü·ÐºÑ¿³ºº¤ÎÊó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¸ý¤¬¸º¤ëÆüËÜ¤ÇÆ¯¤¼ê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²þ³×°Æ¤È¤·¤Æ¡¢ÄêÇ¯¤ÎÇÑ»ß¤ä¡¢¹âÎð¼Ô¤ä½÷À¤Î¸ÛÍÑ¤òÂ¥¤¹¤è¤¦ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÏÆü·Ð¿·Ê¹¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢µ²±¤Ë¿·¤·¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Æü·Ð¤Ç¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡¢OECD¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë38¥«¹ñ¤Î¤¦¤Á¡¢¼Â¤ÏÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤À¤±¤¬60ºÐ¤Ç¤ÎÄêÇ¯¤ò´ë¶È¤ËÍÆÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤ä²¤½£¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÄêÇ¯Âà¿¦¤ÏÇ¯Îðº¹ÊÌ¤È¤·¤Æ¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï»º¶È°å¡¦Àº¿À²Ê°å¤È¤·¤ÆÎ×¾²¸½¾ì¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÆ¯¤¯°Õ»×¤äÇ½ÎÏ¡¢¤½¤ì¤ËÂÎÎÏ¤Ê¤É¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤»¤º¡¢¡ÖÇ¯Îð¡×¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤À¤±¤Ç¡¢¸ª½ñ¤â¼ýÆþ¤âÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦ÄêÇ¯À©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âç¤¤¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÄêÇ¯À©ÇÑ»ß¡×¤ÎµÕ¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö¸µµ¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð²¿ºÐ¤Ç¤âÆ¯¤¤¤Æ²Ô¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ï70ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¯¡£60Âå°Ê¹ß¤â¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤¬Âè°ì¤Ç¤¹¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢»º¶È°å¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢·ò¹¯¤ËÆ¯¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¡×¤È¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÏ·¸å¤Î¤ª¶â¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï´Ø¿´¤¬¹â¤¤¤¬¡Ä
2019Ç¯6·î¤Ë¡¢¶âÍ»Ä£¤Î¶âÍ»¿³µÄ²ñ»Ô¾ì¥ï¡¼¥¥ó¥°¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊó¹ð½ñ¡Ö¹âÎð¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë»ñ»º·ÁÀ®¡¦´ÉÍý¡×¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¡¢Ï·¸å¤Ë2000Ëü±ß¤¬É¬Í×¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡Ö2000Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬°ìµ¤¤ËÏÃÂê¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤ÎÊª²Á¹â¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢ÉÔÂ³Û¤Ï2000Ëü±ß¤É¤³¤í¤«4000Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹
2024Ç¯¤«¤é¿·NISAÀ©ÅÙ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢½ñÅ¹¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤â»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎËÜ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥Þ¥Í¡¼¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç·ò¹¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Þ¥Í¡¼¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢·ò¹¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤½¤Î½ÅÍ×À¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È»ä¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µµ¤¤ËÆ¯¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÀ¸Ì¿¤Ë½ÅÂç¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹ÉÂµ¤¤ÎÂåÉ½³Ê¡¢¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¿Í¸ýÆ°ÂÖÅý·×¡Ê³ÎÄê¿ô¡Ë¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»àË´¤Î¸¶°ø¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö¤¬¤ó¡×¡Ê24.6¡ó¡Ë¤Ç¡¢¤ª¤è¤½4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö¤¬¤ó¡×¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¬¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢³µ¤Í50ÂåÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¤Ï½÷À´µ¼Ô¡Ê»ÒµÜðô¤¬¤ó¡¦»ÒµÜ¤¬¤ó¡¦Æý¤¬¤ó¤Ê¤É½÷ÀÆÃÍ¤Î¤¬¤ó¤¬Ãæ¿´¡Ë¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤Î¸åµÞÂ®¤ËÃËÀ¤Î¤¬¤óØí´µ¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£·ò¹¯¤Ç¤Ê¤¤¤È½µ5Æü¡¦¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÏÆ¯¤±¤Ê¤¤
·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Áá´üÈ¯¸«¤ä¼£ÎÅÊýË¡¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê¡¢¤¬¤ó¤ÎÀ¸Â¸Î¨¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÉô°Ì¤Ç¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢²¾¤Ë¤¬¤óØí´µ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤ËÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤ÏÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢²¾¤Ë½é´ü¤Î¼£ÎÅ¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÄê´üÄÌ±¡¤ÎÉ¬Í×À¤äÀ¸³è½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¡¢¤½¤ì¤ËºÆÈ¯¤Ë¶±¤¨¤Ä¤Ä¤ÎÊë¤é¤·¤Ç¤Ï¡¢½¾ÍèÄÌ¤ê¤Ë½µ5Æü¡¦¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²¼µ¤Ç¤â¾Ü½Ò¤·¤Þ¤¹¤¬ÈîËþ¤â¡ÖËüÉÂ¤Î¤â¤È¡×¤Ç¤¹¡£ÈîËþ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹â·ì°µ¤äÅüÇ¢ÉÂ¡¢¿´Â¡¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·ÅüÇ¢ÉÂ¤¬°²½¤·¤Æ¿Í¹©Æ©ÀÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤³¤Á¤é¤â½µ5Æü¡¦¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤È¤¤¤¦Æ¯¤Êý¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·ò¹¯¤«¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤«¡×¤Î°ã¤¤¤¬¡¢À¸³¶Ç¯¼ý¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤ò¤â¤È¤Ë»î»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£70ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤ì¤Ð3000Ëü±ß¥¢¥Ã¥×
¡·ò¹¯°Õ¼±¤¬¹â¤¤A¤µ¤ó¡Á70ºÐ¤Þ¤Ç¸µµ¤¤ËÆ¯¤¤¤ÆÀ¸³¶ÄÂ¶â3000Ëü±ß¥¢¥Ã¥×
²ñ¼Ò°÷¤ÎA¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ã¼ê¤Îº¢¤«¤é·ò¹¯°Õ¼±¤¬¹â¤¯¡¢Äê´üÅª¤Ê±¿Æ°¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¿çÌ²¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤¿¿©»ö¤òÀÝ¤êÂ³¤±¡¢60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆ¯¤À¹¤ê¤Î¤³¤í¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤·ò¹¯¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤âÆÃÃÊ¤Î½ê¸«¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¿Í¤âÆ¯¤Â³¤±¤¿¤¤°Õ»×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¶ÐÌ³Àè¤«¤é¡¢³µ¤Í60ÂåÁ°È¾¤Ï½µ5Æü¶ÐÌ³¡¢60Âå¸åÈ¾¤Ï½µ3¡Á4Æü¤Î¶ÐÌ³¡¢Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï300Ëü±ß¤È¤·¡¢70ºÐ¤Þ¤Ç¸ÛÍÑ¤Î±äÄ¹²Ä¡¢¤È¤Î¾ò·ïÄó¼¨¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£
²¾¤Ë¤³¤Î¾ò·ï¤Ç10Ç¯´ÖÆ¯¤¤¤¿¤é¡¢À¸³¶ÄÂ¶â¤Ï3000Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ï¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¾ò·ï¼¡Âè¤Ç¤Ï¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë¤â·ÑÂ³¤·¤Æ²ÃÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢·ò¹¯¾õÂÖ¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ëB¤µ¤ó¡Á·ò¹¯¤ò³²¤¹¤ÈÇ¯¼ý100Ëü±ß¼å¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë
¼ã¤¤¤³¤í¤«¤é·ò¹¯°Ý»ý¤ËÌµÆÜÃå¤Ê²ñ¼Ò°÷¡¦B¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£Ë½°ûË½¿©¡¢»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤»þ¤ÏÅ°Ìë¤â¥¶¥é¡£¥Ø¥Ó¡¼¥¹¥â¡¼¥«¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
60ºÐ»þÅÀ¤Ç¤ÎB¤µ¤ó¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Ï¡¢·î¤Ë²¿ÅÙ¤âÄÌ±¡¤ä¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢µ¤ÎÏ¤ÈÂÎÎÏ¤Î¾õ¶·¤«¤é¤â½µ3ÆüÄøÅÙ¤Î¶ÐÌ³¤Ç¤¢¤ì¤Ð²ÄÇ½¡¢¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£°ÂÄê¤·¤¿¶ÐÂÕÌÌ¤Ç·üÇ°¤¬»Ä¤ëB¤µ¤ó¤Ë¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤â¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Î¾ò·ï¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤âí´í°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤ÇB¤µ¤ó¤Ë¤Ï½µ2¡Á3Æü¤Ç·×16»þ´Ö¶ÐÌ³¡¢»þµë1300±ß¤È¤¤¤¦¶ÐÌ³¾ò·ï¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¯¼ý¤ÏÌó100Ëü±ß¼å¤Ç¤¹¡£
¢£·ò¹¯°Õ¼±¤Ç¡Ö2000Ëü±ß¤Îº¹¡×¤¬¤Ç¤¤ë
²¾¤Ë10Ç¯´Ö¤³¤Î¾ò·ï¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤¿¤È¤·¤¿¤éÌó1000Ëü±ß¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤È¤Ï2000Ëü±ß¤â¤ÎÀ¸³¶ÄÂ¶â¤Îº¹¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£B¤µ¤ó¤Ï¶ÐÌ³»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¤âº¤Æñ¤Ç¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¿ÈÂÎ¤¬»ñËÜ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤â¤½¤âÀ¸³¶ÄÂ¶â¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Í¡¼¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ò¹â¤á¤ÆÏ·¸å¤Î»ñ¶â¤ò·üÌ¿¤ËÃù¤á¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢60Âå°Ê¹ß¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢²Ô¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿´¿È¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤â¡¢¤ª¶â¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢70ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¤Æ¯¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£50ºÐ¤«¤é¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤Î¹â¤áÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ¸å¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¡×¡á¡Ö¾ðÊó¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¡×
¤Þ¤º¡¢¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¥ë¤ò»Ø¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤Ï¼¡¤Î3¤Ä¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ Å¬ÀÚ¤Ê°å³Ø¾ðÊó¡¦·ò¹¯¾ðÊó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È
¢ ¤½¤Î¾ðÊó¤òÀµ¤·¤¯²ò¼á¤·Íý²ò¤·¤Æ¡¢¼«¤é¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤¹¤ë¤³¤È
£ ¤½¤ì¤òÂ¾¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È
¤µ¤é¤Ë³ú¤ßºÕ¤¤¤Æ¤´ÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢»ä¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥¢¥ï¡¼¥¯¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë½¾¶È°÷¥µ¡¼¥Ù¥¤¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¿·Ê¹¡¢ËÜ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ðÊó¸»¤«¤é¾ðÊó¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ë
¡¦¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾ðÊó¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Îµá¤á¤ë¾ðÊó¤òÁª¤Ó½Ð¤»¤ë
¡¦¾ðÊó¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¿®Íê¤Ç¤¤ë¤«¤òÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë
¤³¤Î¼ÁÌä¤Î°Õ¿Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¾ðÊó¤ò¸¡º÷¤·¡¢¼è¼ÎÁªÂò¤·¡¢¿®ÍêÀ¤äÂÅÅöÀ¤ò¶ãÌ£¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤òÂ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¡Àµ¤·¤¤°å³Ø¾ðÊó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¡×¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿°å³Ø¾ðÊó¤ò¡Ö¢Àµ¤·¤¯²ò¼á¤·Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤òÌä¤¦¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð³§¤µ¤ó¤¬¡¢»ñ»ºÇÛÊ¬¤ò¸«Ä¾¤¹¤¿¤á¤Ë¥Þ¥Í¡¼¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¿·Ê¹¤äËÜ¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤«¤é¾ðÊó¤ò½¸¤á¡¢¶ãÌ£¤·¤Æ¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Î¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¡¢¤È¤¤¤¦½ç½ø¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤Î¹â¤áÊý¤â¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¤¿¾ðÊó¤ò¡Ö£ ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë³è¤«¤¹¡×¤Ä¤Þ¤ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤Æ¤³¤½¡¢¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤Î¹â¤¤¿Í¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢Àµ¤·¤¤¾ðÊó¤ò¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤´²ÈÂ²¤äÆ±Î½¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¡ÖËüÉÂ¤Î¤â¤È¡×ÈîËþ¤ò¤É¤¦¼£¤¹¤«
ºÇ¸å¤Ë¡¢ËÜ¥³¥é¥à¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÄ¹¤¯·ò¹¯¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¡×¤Î´ðËÜÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢ÈîËþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÈîËþ¤Ï¿´Â¡ÉÂ¤äÇ¾Â´Ãæ¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¤¬¤ó¤äÇ§ÃÎ¾É¤È¤Î´ØÏ¢¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼£ÎÅ¤È¤¤¤¨¤ÐÄ¹¤é¤¯±¿Æ°ÎÅË¡¤È¿©»öÎÅË¡¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤³1¡Á2Ç¯¤Û¤É¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¼£ÎÅÌô¤ÎÈîËþ¼£ÎÅÌô¤È¤·¤Æ¤Î¸ú²Ì¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µðÂçÀ½Ìô¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÈîËþ¼£ÎÅÌô¤Î³«È¯¤Ë¤·¤Î¤®¤òºï¤ê¡¢³ô²Á¤âÂç¤¤¯¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤ò¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀµÀ½Ìô¤¬4·î8Æü¡¢°å»Õ¤Î½èÊýäµ¤Ê¤·¤ÇÌô¶É¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë°ìÈÌÍÑ°åÌôÉÊ¡ÊOTC¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢ÆâÂ¡»éËÃ¤ò¸º¤é¤¹»ÔÈÎÌô¡Ö¥¢¥é¥¤¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£»º¶È°å¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖËüÉÂ¤Î¤â¤È¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢ÈîËþ¤Ï¼£ÎÅ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤é¼£ÎÅÌô¤Î¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°Õ¼±Å¾´¹¤òÂ¥¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Îò»Ë¤¢¤ë¼£ÎÅÌô¡Ö¥á¥È¥Û¥ë¥ß¥ó¡×
¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤ÞÏÃÂê¤ÎÈîËþ¼£ÎÅÌô¤ÎÆÃµö¤¬ÀÚ¤ì»Ï¤á¤ë10¡Á20Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡¢ÈîËþ¼£ÎÅÌô¤Î¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯Ìô¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤ê¡¢¥á¥¿¥Ü¤òÃ¦µÑ¤·¤¿¥¹¥ê¥à¤Ê¹âÎð¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬ïèÊâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÈîËþ¼£ÎÅÌô¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¹â³Û¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç»ä¤¬¸Ä¿ÍÅª¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÌô¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅüÇ¢ÉÂ¼£ÎÅÌô¤È¤·¤ÆÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¡Ö¥á¥È¥Û¥ë¥ß¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
¥á¥È¥Û¥ë¥ß¥ó¤Ï´ÎÂ¡¤ÇÅü¤Î¹çÀ®¤òÍÞ¤¨¤ëÂ¾¡¢¶ÚÆù¤ä»éËÃÁÈ¿¥¤Ç¤ÎÅü¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤òÂ¥¤·¡¢¾®Ä²¤«¤é¤ÎÅü¤ÎµÛ¼ý¤â¸º¤é¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï60Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¸½ºß¤Ç¤âÀ¤³¦100¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÎò»Ë¤Î¤¢¤ëÌô¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ç¤ÏÂÎ½Å¸º¾¯¸ú²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ç¹Â¡¤ò´Þ¤à³Æ¼ï¤Î¤¬¤óÍÞÀ©¸ú²Ì¤ä¡¢¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¤Ø¤Î¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤¬¹â¤¯¡¢¼«¿È¤Î·ò¹¯Â¥¿Ê¤Î¤¿¤áÀÑ¶ËÅª¤Ë¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÖÈîËþ¾ÉÌô¤¬À¤³¦Åª¤Ë¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤ä¡Ö¥á¥È¥Û¥ë¥ß¥ó¤Ë¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¼£ÎÅ°Ê³°¤Î¸ú²Ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤é°åÌôÉÊ¤Ë¤ÏÍøÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¡¢ÉûºîÍÑ¤â¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤Ç¤ÏÉþÍÑ¤»¤º¡¢°å»Õ¤äÌôºÞ»ÕÅù¡¢ÀìÌç²È¤Î½õ¸À¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
----------
µÈÅÄ ·ò°ì¡Ê¤è¤·¤À¡¦¤±¤ó¤¤¤Á¡Ë
»º¶È°å¡¢¥Õ¥§¥¢¥ï¡¼¥¯ÂåÉ½
ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê»º¶È°å¡¦Àº¿À²ÊÀìÌç°å¡¦Àº¿ÀÊÝ·ò»ØÄê°å¡£1999Ç¯ÀéÍÕÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£ÀéÍÕ¸©¤¬¤ó¥»¥ó¥¿¡¼¤ÈÀéÍÕ¸©Àº¿À²Ê°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î°åÄ¹¤ò·Ð¤Æ°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ°Ô¿´²ñÍý»öÄ¹¡£»²µÄ±¡¡¦¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Û¤«¾å¾ìµ¯¶È¤Ê¤É50°Ê¾å¤ÎÃÄÂÎ¤Ç»º¶È°å¤ò·Ð¸³¸å¡¢½°»²Î¾±¡¤äÃæ±û¾ÊÄ£¤Ë¤ÆË¡Äê¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õÂ÷¡£2019Ç¯³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥¢¥ï¡¼¥¯¤òµ¯¶È¡£·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿ÁÈ¿¥¥µ¡¼¥Ù¥¤¡ÖFairWork survey¡×¤ò³«È¯¤·¡¢2021Ç¯¤Ë·Ð»º¾Ê¸å±ç¤Î¡ÖHR¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼Âç¾Þ¡×¤Ë¤ÆÃíÌÜ¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ÒÆâ¿ÇÎÅ½ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡Ê»º¶È°å¡¢¥Õ¥§¥¢¥ï¡¼¥¯ÂåÉ½ µÈÅÄ ·ò°ì¡Ë